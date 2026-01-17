Что свидетельствует о том, что спасти бизнес уже не удастся?
Есть определенные индикаторы, которые свидетельствуют о том, что закрытие бизнеса неизбежно, пишет 24 Канал.
Эксперт Анастасия Ямелинец говорит, что критическая граница для бизнеса наступает тогда, когда исследования фиксируют структурную проблему: продукт не соответствует ожиданиям, цена не воспринимается как справедливая, а бренд не имеет четкой роли в категории.
А к первым тревожным сигналам входят: падение повторных покупок, рост стоимости привлечения клиента, снижение среднего чека и увеличение доли "одноразовых" клиентов.
Но на этом этапе, добавляет Ямелинец, еще можно действовать: сокращать ассортимент, фокусироваться на самых прибыльных сегментах, пересматривать позиционирование, работать с лояльной аудиторией.
Здесь ключевое – скорость решений. Чем дольше бизнес игнорирует сигналы в данных, тем меньше инструментов остается, заключает эксперт.
В то же время эксперт Наталья Головачко говорит, что бизнес не спасти, если он уже начал работать в минус, а выручка не покрывает всех расходов.
Даже реклама не спасет, ведь если товар или услуга не нужны клиенту, то она привлечет внимание разве только разово.
К тревожным сигналам о предпринимательской деятельности, кроме спада выручки, по словам Натальи, входят также:
- Снижение лояльности
Клиенты не возвращаются – значит, продукт перестал попадать в их реальные потребности, даже если когда-то работал.
- Реклама не окупается
Бюджеты растут, заявок меньше, а каждый новый клиент обходится дороже предыдущего – маркетинг начинает работать против бизнеса.
