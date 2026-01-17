Что свидетельствует о том, что спасти бизнес уже не удастся?

Есть определенные индикаторы, которые свидетельствуют о том, что закрытие бизнеса неизбежно, пишет 24 Канал.

Смотрите также Порог НДС для ФЛП в 1 миллион гривен нереалистичен: что предлагают аналитики

Эксперт Анастасия Ямелинец говорит, что критическая граница для бизнеса наступает тогда, когда исследования фиксируют структурную проблему: продукт не соответствует ожиданиям, цена не воспринимается как справедливая, а бренд не имеет четкой роли в категории.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar А к первым тревожным сигналам входят: падение повторных покупок, рост стоимости привлечения клиента, снижение среднего чека и увеличение доли "одноразовых" клиентов.

Но на этом этапе, добавляет Ямелинец, еще можно действовать: сокращать ассортимент, фокусироваться на самых прибыльных сегментах, пересматривать позиционирование, работать с лояльной аудиторией.

Здесь ключевое – скорость решений. Чем дольше бизнес игнорирует сигналы в данных, тем меньше инструментов остается, заключает эксперт.

В то же время эксперт Наталья Головачко говорит, что бизнес не спасти, если он уже начал работать в минус, а выручка не покрывает всех расходов.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Даже реклама не спасет, ведь если товар или услуга не нужны клиенту, то она привлечет внимание разве только разово.

К тревожным сигналам о предпринимательской деятельности, кроме спада выручки, по словам Натальи, входят также:

Снижение лояльности

Клиенты не возвращаются – значит, продукт перестал попадать в их реальные потребности, даже если когда-то работал.

Реклама не окупается

Бюджеты растут, заявок меньше, а каждый новый клиент обходится дороже предыдущего – маркетинг начинает работать против бизнеса.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kodiaq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Новости украинского бизнеса