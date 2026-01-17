Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів 24 Каналу, яка ситуація у Києві з відновленням тепла та енергопостачання. Він зазначив, як у столиці долають наслідки російських атак по об'єктах критичної інфраструктури.

Скільки будинків у Києві досі без опалення?

Кулеба наголосив, що ситуація у прифронтових регіонах, а також у столиці і в Київській області досить складна. Однак слід розуміти, що вона постійно змінюється відповідно від кількості обстрілів, яку зазнає той чи інший регіон. На жаль, це відбувається постійно.

Тому для нас дуже важливо мати чіткі плани на місцях, координуватись з обласною і місцевою владою для того, щоб швидко відновлювати ті об'єкти критичної інфраструктури, які мають пошкодження. А таких досить багато,

– зауважив він.

У Києві на сьогодні залишаються без опалення 102 багатоповерхівки. З них 46 – це будинки, які, за словами Кулеби, не вдалося ще під'єднати до опалення з останнього масованого обстрілу 9 січня.

Тому основні зусилля місцевої, а тепер вже і центральної влади сфокусовані саме на цих будинках, щоб насамперед допомогти людям, які з 9 січня залишаються без опалення,

– підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України.

Інші 56 будинків – ті, в яких сталися локальні аварії через сильні морози або зношені системи. Для оперативного усунення аварій у цих будинках, за його словами, також працюють бригади.

Зверніть увагу! Уряд дозволив запроваджувати місцевій владі гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Відповідно до нього, до Пунктів незламності можна буде дістатися 24/7 без перепустки, зокрема приватним транспортом. Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри що мають: автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай. Вони зможуть працювати 24/7.

"Вранці був селектор у президента України Володимира Зеленського. Він по кожному обласному центру, по кожному населеному пункту, де ситуація складна, почув доповіді від начальників ОВА. Також по напрямках доповідали відповідні міністри, віцепрем'єри. Основна мета була зрозуміти проблемні точки, знайти необхідні рішення, щоб швидко розв'язати їх", – розповів Кулеба.

У який термін планують уникнути проблеми з теплопостачанням?

Крім того, відбулось засідання штабу з ліквідації наслідків саме в Києві та Київській області за участю першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Разом з міською владою, з міськими службами та тепловиками, як зазначив він, координували подальші дії щодо підсилення додатковими бригадами ділянок, які потребують складних технічних рішень.

Найважча ситуація в Голосіївському районі, складно також в Шевченківському районі столиці. Тому додаємо додаткові 50 бригад. 20 бригад залучаємо з інших областей, 30 бригад – з Укрзалізниці, це приблизно 200 осіб,

– пояснив Олексій Кулеба.

Ці заходи, за словами міністра розвитку громад та територій, спрямовані на те, щоб якнайшвидше – впродовж 17 та 18 січня – насамперед закрити потребу тих людей, які тривалий час не мають тепла.

Він додав, що у Києві розгортаються додаткові Пункти незламності – передусім у будинках, де тепло ще не відновлено. Електроенергія у них вимикатися не буде.

Яка ситуація у Києві?