Куди перенесли відділення Укрпошти?

Понад два роки Укрпошта продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Дивіться також "Закінчилась пенсія, а їсти треба": яку послугу запускає Укрпошта

Проте 18 лютого Укрпошта ухвалила рішення закрити ці відділення.

За останній тиждень ми втратили там автівку. Ще одне авто втратила місцева ВЦА, намагаючись нам допомогти. Тож, на жаль, працювати в цих населенних пунктах стало не просто небезпечно – це стало неприйнятним ризиком,

– розповів Смілянський.

За словами Смілянського, переважна більшість пенсій і "Зимової підтримки" вже виплачена, компанія продовжить обслуговувати мешканців Оріхова та Преображенки в селі Таврійське.

Останні новини Укрпошти та скандальні випадки