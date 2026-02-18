Куда перенесли отделения Укрпочты?
Более двух лет Укрпочта продолжала работать в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской общины в Запорожье, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Однако 18 февраля Укрпочта приняла решение закрыть эти отделения.
За последнюю неделю мы потеряли там машину. Еще одно авто потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно – это стало неприемлемым риском,
– рассказал Смелянский.
По словам Смелянского, подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено, компания продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврическое.
Последние новости Укрпочты и скандальные случаи
Укрпочта может бронировать 100% своих работников из-за контракта с Минобороны. Отделения Укрпочты регулярно поджигают из-за их роли в распространении повесток, что наносит компании серьезные финансовые убытки.
Укрпочта сократила количество работников с 76 тысяч до 27 тысяч за 10 лет, значительно повысив зарплаты. Благодаря цифровизации и автоматизации, средняя зарплата производственного персонала выросла.
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.