Куда перенесли отделения Укрпочты?

Более двух лет Укрпочта продолжала работать в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской общины в Запорожье, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Однако 18 февраля Укрпочта приняла решение закрыть эти отделения.

За последнюю неделю мы потеряли там машину. Еще одно авто потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно – это стало неприемлемым риском,

– рассказал Смелянский.

По словам Смелянского, подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено, компания продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврическое.

