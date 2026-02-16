Какие обновления для пенсионеров готовит Укрпочта?

О том, какие услуги станут доступными, рассказал Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина.

Генеральный директор Укрпочты сообщил, что компания создает новый сервис. Это будет "Укрпочта.Банк". Цель – помочь пенсионерам в трудном материальном положении.

Работать банк будет по краткосрочным и небольшими займами. Когда со следующей пенсии бабушки и дедушки смогут вернуть деньги.

Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон – 76 гривен". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий "овердрафт",

– объясняет Смелянский.

В то же время известно, что уже сейчас аналогичная система работает, однако без официального подтверждения. Почтальоны не отказывают пенсионерам и дают в долг продукты. А со следующей пенсии бабушки или дедушки возвращают фиксированную сумму, которой должны были заплатить за продукты раньше.

Что еще меняет Укрпочта?

Так, недавно стало известно, что Укрпочта провела ребрендинг. В частности изменения коснулись и логотипа. Обновления обсуждали чуть ли не все украинцы, однако мнения экспертов разделились.

У Marketing Media Review собрали разные позиции от людей, работающих непосредственно в сфере.

С профессиональной точки зрения, могу только поаплодировать дизайн-команде проекта. Получилось осмысленно и стильно,

– говорит Сергей Билошпицкий, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine.

Он добавил, что ребрендинг компании похож на так называемую эволюцию. Ведь привычный почтовый рожок теперь имеет новые смыслы, а каждый увидит там свое.

В то же время Андрей Шевчук, эксперт по визуальным коммуникациям, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BÜRO, оценивает изменения так:

Этот ребрендинг должен был быть запущен вместе с изменениями сервиса,

– отмечает Шевчук.

Эксперт добавляет, что последний ребрендинг 2017 года был визуально слабым, поэтому на нынешний возлагались большие надежды. Однако было бы еще лучше, если бы визуальные изменения соответствовали качеству самого сервиса.

Что еще известно о работе Укрпочты?

Ряд услуг Укрпочты имеет более низкий спрос, чем раньше. И вообще ситуация сервиса во время войны – испытания. Ведь в некоторых направлениях работа оказывается убыточной.

В то же время "зимнюю тысячу" через Укрпочту оформили почти 4 миллиона человек. Это свидетельствует о востребованности сервиса. Однако вопрос – для каких именно категорий населения.