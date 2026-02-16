Зачем Укрпочта продает колбасу и другие продукты?
Компания обладает масштабной сетью отделений и значительным штатом работников, содержание которых требует стабильных расходов, пишет "РБК-Украина".
Смотрите также "Нам жгут отделения из-за повесток": почему Укрпочта имеет 100% брони от мобилизации
Поэтому, чтобы повысить эффективность, Укрпочта расширяет перечень товаров и мотивирует почтальонов к дополнительным продажам. Компания на этих продажах зарабатывает более одного миллиарда гривен в год.
Так, в отделениях Укрпочты в селах продаются продукты питания – колбаса, печенье и другие товары.
Гендиректор Игорь Смелянский говорит, что продажа еды – это не проблема для почтового оператора, а один из способов развития.
Это решение. Свежую колбасу бабушка получила. Причем по доступным ценам,
– говорит Смелянский.
Сколько могут заработать почтальоны?
За продажу продовольственных товаров работники получают надбавку к зарплате:
- Оператор или почтальон имеет 5% с каждой продажи
- Одна почтальон так заработала в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам.
Какие зарплаты на Укрпочте и как они выросли?
За 10 лет количество работников Укрпочты сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз, сообщает Delo.ua.
Когда я пришел в Укрпочту в 2016 году, средняя оплата труда почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков составляла тогда около 2 200 гривен или 88 долларов и была самой низкой в стране. Сегодня в штате 27 тысяч человек, а средняя заработная плата около 17 тысяч гривен, и она продолжает расти,
– отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Новости Укрпочты
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.
Укрпочту обвинили в сексуализации детей из-за коллаборации с брендом одежды, что вызвало возмущение в сетей. позже гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский признал ошибку: сотрудничество с брендом Rikky Hype прекращено, а пост удален.