Навіщо Укрпошта продає ковбасу та інші продукти?
Компанія володіє масштабною мережею відділень і значним штатом працівників, утримання яких потребує стабільних витрат, пише "РБК-Україна".
Тому, щоб підвищити ефективність, Укрпошта розширює перелік товарів і мотивує листонош до додаткових продажів. Компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.
Так, у відділеннях Укрпошти в селах продаються продукти харчування – ковбаса, печиво та інші товари.
Гендиректор Ігор Смілянський каже, що продаж їжі – це не проблема для поштового оператора, а один зі способів розвитку.
Це рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами,
– каже Смілянський.
Скільки можуть заробити листоноші?
За продаж продовольчих товарів працівники отримують надбавку до зарплати:
- Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу
- Одна листоноша так заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.
Які зарплати на Укрпошті і як вони зросли?
За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.
Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,
– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Новини Укрпошти
Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше повернення посилки, яку не забрав адресат, коштувало в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовним.
Укрпошту звинуватили в сексуалізації дітей через колаборацію з брендом одягу, що викликало обурення в мереж. пізніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку: співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено.