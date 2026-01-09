Кто оформил выплаты через Укрпочту?

Начиная с 14 ноября 1 911 429 украинцев лично подали заявки на "Зимнюю тысячу" через отделения, передает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Для них офлайн-доступ стал решающим – без физического присутствия почты эти граждане фактически остались бы вне программы,

– отметили в компании.

Еще примерно 2 миллионам людей зимнюю помощь зачислили автоматически вместе с социальными выплатами и пенсиями.

В Укрпочте отметили, что значительная часть этих получателей живет в населенных пунктах, где получать государственные сервисы граждане могут стабильно только через почту.

К тому же благодаря Укрпочте к "Зимней поддержке присоединились люди, которые физически не имеют возможности посетить отделение:

маломобильные пожилые люди пожилого возраста;

люди с инвалидностью.

Они имели возможность оформить заявку, вызвав почтальона домой через горячую линию.

Мы ежедневно работаем там, где других каналов просто нет – в маленьких селах, прифронтовых общинах, отдаленных районах. Для многих людей почта остается единственной связью с государством, и наша задача – чтобы эта связь не прерывалась даже в самые сложные времена,

– отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как воспользовались средствами украинцы?

Вместе с тем Укрпочта была местом где украинцы не только подавали заявку на "Зимнюю тысячу", но и использовали уже полученные средства.

На начало января через почту выплатами воспользовались более 2 миллионов 841 тысячи человек. Это были и те граждане, которые оформили тысячу через мобильное приложение "Дія".

С помощью Укрпочты украинцы:

приобрели товары украинского производства;

заказали лекарства;

оформили подписку;

оплатили коммунальные услуги.

Важно! Правительство продлило период использования тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Пенсионеры и получатели социальной помощи, которые выплачивают средства через Укрпочту, имеют возможность использовать эти деньги до конца февраля 2026 года, сообщили в Минсоцполитики.

Куда можно потратить "Зимнюю тысячу"?