Кто оформил выплаты через Укрпочту?

Начиная с 14 ноября 1 911 429 украинцев лично подали заявки на "Зимнюю тысячу" через отделения, передает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Для них офлайн-доступ стал решающим – без физического присутствия почты эти граждане фактически остались бы вне программы,
– отметили в компании.

Еще примерно 2 миллионам людей зимнюю помощь зачислили автоматически вместе с социальными выплатами и пенсиями.

В Укрпочте отметили, что значительная часть этих получателей живет в населенных пунктах, где получать государственные сервисы граждане могут стабильно только через почту.

К тому же благодаря Укрпочте к "Зимней поддержке присоединились люди, которые физически не имеют возможности посетить отделение:

  • маломобильные пожилые люди пожилого возраста;
  • люди с инвалидностью.

Они имели возможность оформить заявку, вызвав почтальона домой через горячую линию.

Мы ежедневно работаем там, где других каналов просто нет – в маленьких селах, прифронтовых общинах, отдаленных районах. Для многих людей почта остается единственной связью с государством, и наша задача – чтобы эта связь не прерывалась даже в самые сложные времена,
– отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как воспользовались средствами украинцы?

Вместе с тем Укрпочта была местом где украинцы не только подавали заявку на "Зимнюю тысячу", но и использовали уже полученные средства.

На начало января через почту выплатами воспользовались более 2 миллионов 841 тысячи человек. Это были и те граждане, которые оформили тысячу через мобильное приложение "Дія".

С помощью Укрпочты украинцы:

  • приобрели товары украинского производства;
  • заказали лекарства;
  • оформили подписку;
  • оплатили коммунальные услуги.

Важно! Правительство продлило период использования тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Пенсионеры и получатели социальной помощи, которые выплачивают средства через Укрпочту, имеют возможность использовать эти деньги до конца февраля 2026 года, сообщили в Минсоцполитики.

Куда можно потратить "Зимнюю тысячу"?

  • "Зимнюю тысячу" можно использовать на приобретение продуктов питания. С 11 декабря участники программы могут покупать продовольственные товары украинского производства (за исключением подакцизных), которые приобщены к программе.

  • Также средства можно потратить на лекарства, однако только на медикаменты отечественного производства, зарегистрированные в рамках программы "Нацкешбек". Перечень аптек, в которых доступны такие покупки, обнародован на сайте "Национального кэшбек".

  • Кроме этого, "зимнюю тысячу" разрешается использовать для приобретения книг и другой печатной продукции, но исключительно в магазинах, имеющих соответствующий МСС-код.

  • Чаще всего украинцы направляют эти средства на оплату коммунальных услуг, покупки в аптеках и благотворительные взносы. По состоянию на 8 декабря выплату получили более 11,6 миллиона граждан, а общее количество поданных заявок превысило 15,8 миллиона.