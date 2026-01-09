Хто оформив виплати через Укрпошту?
Починаючи з 14 листопада 1 911 429 українців особисто подали заявки на "Зимову тисячу" через відділення, передає 24 Канал з посиланням на Укрпошту.
Дивіться також Понад 10 мереж: перелік усіх магазинів, де можна витратити "тисячу Зеленського"
Для них офлайн-доступ став вирішальним – без фізичної присутності пошти ці громадяни фактично залишилися б поза програмою,
– наголосили в компанії.
Ще приблизно 2 мільйонам людей зимову допомогу зарахували автоматично разом із соціальними виплатами і пенсіями.
В Укрпошті наголосили, що значна частина цих отримувачів живе у населених пунктах, де отримувати державні сервіси громадяни можуть стабільно лише через пошту.
До того ж завдяки Укрпошті до "Зимової підтримки долучилися люди, які фізично не мають змоги відвідати відділення :
- маломобільні люди похилого віку;
- люди з інвалідністю.
Вони мали змогу оформити заявку, викликавши листоношу додому через гарячу лінію.
Ми щодня працюємо там, де інших каналів просто немає – у маленьких селах, прифронтових громадах, віддалених районах. Для багатьох людей пошта залишається єдиним зв’язком із державою, і наше завдання – щоб цей зв’язок не переривався навіть у найскладніші часи,
– зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Як скористалися коштами українці?
Разом з тим Укрпошта була місцем де українці не лише подавали заявку на "Зимову тисячу", але й використовували вже отримані кошти.
На початок січня через пошту виплатами скористалися понад 2 мільйони 841 тисячу людей. Це були і ті громадяни, які оформили тисячу через мобільний застосунок "Дія".
За допомогою Укрпошти українці:
- придбали товари українського виробництва;
- замовили ліки;
- оформили передплату;
- оплатили комунальні послуги.
Важливо! Уряд продовжив період використання тисячі гривень у межах програми "Зимова підтримка". Пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги, які виплачують кошти через Укрпошту, мають можливість використати ці гроші до кінця лютого 2026 року, повідомили у Мінсоцполітики.
Куди можна витратити "Зимову тисячу"?
"Зимову тисячу" можна використати на придбання продуктів харчування. Із 11 грудня учасники програми можуть купувати продовольчі товари українського виробництва (за винятком підакцизних), які долучені до програми.
Також кошти можна витратити на ліки, однак лише на медикаменти вітчизняного виробництва, зареєстровані в межах програми "Нацкешбек". Перелік аптек, у яких доступні такі покупки, оприлюднений на сайті "Національного кешбеку".
Окрім цього, "зимову тисячу" дозволяється використовувати для придбання книжок та іншої друкованої продукції, але виключно в книгарнях, що мають відповідний МСС-код.
Найчастіше українці спрямовують ці кошти на оплату комунальних послуг, покупки в аптеках і благодійні внески. Станом на 8 грудня виплату отримали понад 11,6 мільйона громадян, а загальна кількість поданих заявок перевищила 15,8 мільйона.