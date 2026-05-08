Как вырос дефицит бюджета России?

По предварительным данным российского Минфина, в январе – апреле дефицит бюджета достиг 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП России, сообщает The Moscow Times.

Таким образом, дефицит уже более чем в полтора раза превысил годовой план.

Более того, нынешний показатель почти на 3 триллиона рублей выше, чем за тот же период прошлого года, и на 1,3 триллиона больше, чем за январь – март.

Заметьте! Годовой план предусматривает, что дефицит российского бюджета должен был бы составить не более 3,79 триллиона рублей (1,6% ВВП). Однако фактические показатели уже сейчас побили все прогнозы.

Доходы, которые не связаны с продажей нефти и газа, с начала 2026 года в России выросли – на 10,2% в годовом исчислении.

Но общие доходы, наоборот, упали на 4,5% из-за резкого падения поступлений от нефти и газа на 38,3%.

В итоге возник разрыв, который еще больше углубил дефицит федерального бюджета, который и до того был огромным.

Экономисты сомневаются, что Минфин сможет удержать в пределах запланированных расходов на 2026 год. Они уже прогнозируют, что правительство может прибегнуть к новым налоговым решениям из-за роста дефицита.

К тому же Центробанк предупредил, что может ужесточить свою денежно-кредитную политику, если дефицит продолжит увеличиваться.

Исторически высокая траектория выполнения расходов в начале 2026 года может свидетельствовать о том, что по итогам года бюджетный импульс будет больше, чем предусмотрено проектами бюджета,

– отметил регулятор в конце апреля.

Стоит знать! В 2025 году дефицит бюджета России почти в 5 раз превысил первоначальные прогнозы правительства и стал рекордным с 2020 года – 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Почему нефтяные доходы не спасают?

Даже высокие цены на нефть, которые подскочили после начала войны в Иране, не помогут улучшить финансовое положение России в этом году. К такому выводу пришли аналитики приближенного к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет Reuters.

Дело в том, что украинские атаки дронами и новые западные санкции давят на добычу и экспорт сырой нефти. Поэтому экономисты центра снизили прогноз роста ВВП России, признав, что объемы производства нефти в 2026 году ниже, чем ожидалось.

Прогноз экспорта российской нефти и нефтепродуктов в 2026 – 2029 годах был пересмотрен в сторону снижения. В этом году ожидается сокращение экспорта из России по сравнению с 2025 годом,

– отметил ЦМАКП.

В частности, рост ВВП в этом году понизили до 0,5 – 0,7% с предыдущих 0,9 – 1,3%, которые были озвучены лишь месяц назад.

Впрочем, некоторые украинские экономисты считают, что нефтяные доходы позволят, если не спасти, то значительно уменьшить дефицит российского бюджета. Так, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что до конца года Москва может заработать до 40 – 45 миллиардов долларов, если война в Иране будет продолжаться, а нефть будет такой же дорогой.

Я делал расчеты, что в третьем квартале должна была бы состояться такая система банкротств и банков, и компаний некоторых, включая нефтяную индустрию, Но вместо этого из-за подарка Трампа российская экономика чувствует себя не так плохо. И этот подарок позволит Кремлю уменьшить бюджетный дефицит с 8 – 9 триллионов до 5 триллионов,

– подсчитал эксперт.

Заметьте! Российское правительство пока официально прогнозирует рост ВВП на уровне 1,3%. Однако неофициально сами чиновники уже признавали, что этот показатель слишком оптимистичный, и его придется пересмотреть. Новые оценки правительства ожидаются позже в мае.

Почему Россия скрывает реальную ситуацию в экономике?

Россия, вероятно, значительно улучшает официальную картину своей экономики. По оценкам аналитиков, реальный дефицит бюджета может быть существенно выше заявленного, а инфляция – значительно большей, чем сообщает власть.

Реальная инфляция в России может приближаться к 15%, тогда как официально заявленный уровень составляет около 5,86%. А объем бюджетного дефицита, вероятно, был занижен примерно на 30 миллиардов долларов.

Несмотря на рост мировых цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, российская экономика не демонстрирует ощутимого восстановления. Дополнительные доходы от энергоресурсов оказались недостаточными, чтобы компенсировать бюджетные проблемы и общее финансовое давление.

Руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон в комментарии Financial Times отметил, что цена на нефть Urals должна была бы удерживаться выше 100 долларов за баррель в течение длительного времени, чтобы Россия смогла закрыть дефицит бюджета.