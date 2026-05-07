Будут ли рассматривать законопроект №15111-д в Верховной Раде?

Еще в первом чтении депутаты приняли за основу законопроект, который вводит налог на доход с цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и тому подобное. Сейчас проект доработали и передают на второе чтение, которое предварительно планируют провести на следующей неделе. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Смотрите также OnlyFans кормит бюджет: украинские модели заплатили более 70 миллионов гривен налогов

Правила, которые предусматривает законопроект, разрабатываются по требованию Международного валютного фонда и других партнеров, которые заинтересованы в финансовой поддержке Украины.

Обновленный законопроект №15111-д определяет, что налог на доходы физических лиц с цифровых платформ будет составлять 10%, а военный сбор уплачиваться не будет совсем. С такими изменениями Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики передал его на второе чтение. Поддержали решение 17 членов комитета, а четыре – воздержались.

У Министерстве финансов подсчитали, что при таких правилах налогообложения в бюджет государства ежегодно будет поступать около четырех миллиардов гривен. Кроме того, это позволит вывести заработок украинцев из "тени" и создать равные условия для бизнеса.

Важно! Будут облагаться налогом и доходы, полученные на зарубежных платформах. Так через них Государственная налоговая служба будет получать нужные данные о заработке украинцев из других стран и передавать такую же информацию партнерам. Сейчас такая модель уже работает с платформой OnlyFans, владельцы которой передают информацию по стандартам Common Reporting Standard.

Что будет изменено?

Цифровые платформы, которые работают в сфере аренды недвижимости, услуг, продаж товаров или аренды транспорта будут идентифицировать пользователей и иметь информацию об их доходах. Соответствующие отчеты будут поступать в Государственную налоговую службу. Таким образом компании станут налоговыми агентами.

Идея проекта в целом заключается в том, чтобы доход с цифровых платформ стал официальным, но люди не были нагружены из-за дополнительных налогов.

С первого чтения планировалось сделать ставку 5% на доходы и 5% военного сбора. Но во втором чтении ставки пересмотрели.

Важным изменением является то, что пользователи не будут подавать декларации, ведь средства будут содержать сами платформы. Для пользователей, которые зарегистрированы как ФЛП, удержание средств не будет. Но 10% от продажи личных вещей гражданин все равно будет платить.

Кого это будет касаться?

Нормы будут работать с 1 января 2027 года. До конца 2026 года будет продолжаться регистрация платформ в ГНС. Доходы за 2026 год, соответственно, облагаться налогом еще не будут. Поэтому первые налоги будут уплачиваться в 2028 году.

Проект введут для финансовой отчетности людей, которые работают через цифровые сервисы без оформления ФЛП или с минимальным администрированием. Государство также предусматривает льготный режим налогообложения, которым смогут воспользоваться:

лица, которые не нанимают работников;

те, кто за год зарабатывает меньше лимита, который достигает нескольких миллионов гривен;

те, кто не продают подакцизные товары.

Как государство меняет налоговые правила для военных и бизнеса?

В Верховной Раде обсуждают возможность направления средств от военного сбора непосредственно на выплаты военнослужащим. Идея заключается в том, чтобы часть налогов, которые платят украинцы, шла именно на конкретную цель.

Мобилизованные ФОПы и самозанятые лица могут не платить единый налог, НДФЛ, военный сбор и ЕСВ за себя в течение всего периода службы. Кроме того, они освобождаются от подачи налоговой отчетности, но для получения льготы нужно подтвердить факт мобилизации или службы с помощью документов или данных из реестров.