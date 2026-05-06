За що мобілізований ФОП може не платити?

Йдеться про тих підприємців, які вже були зареєстровані як ФОП або вели незалежну професійну діяльність до моменту призову або укладання контракту, повідомили в ДПС.

Пільга діє для підприємців, яких призвали під час загальної мобілізації, або які підписали контракт на проходження військової служби. На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі підприємці можуть не сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний податок;

військовий збір;

єдиний соціальний внесок за себе.

Також вони звільняються від обов’язку подавати звітність по цих податках. Звільнення починається з першого числа місяця, у якому відбулася мобілізація або підписання контракту, і триває до останнього дня місяця демобілізації або звільнення зі служби.

Як оформити пільгу?

Щоб скористатися правом на звільнення, потрібно подати до податкової служби за місцем реєстрації:

копію військового квитка або документ про мобілізацію;

або копію контракту на військову службу (якщо даних у податкової ще немає).

У випадках, коли інформація вже є в державних реєстрах, податкова може застосувати пільгу автоматично, однак на практиці часто потрібне додаткове підтвердження від самого платника.

Що це означає?

Цей механізм фактично змінює підхід держави до мобілізованих підприємців.

По-перше, ФОП більше не змушений обирати між службою та "збереженням бізнесу на папері". Податки не накопичуються, навіть якщо діяльність тимчасово не ведеться.

По-друге, це зменшує кількість "прихованих боржників" у системі – людей, які формально залишилися підприємцями, але фізично не могли виконувати податкові зобов’язання.

По-третє, держава бере на себе ризик спрощеного адміністрування – тобто визнає, що в умовах війни пріоритетом є не фіскальний контроль, а стабільність соціально активної частини населення.

Запроваджена пільга частково нівелює цей ефект і дозволяє зберегти бізнес-структуру до повернення власника зі служби.

Зауважте! Податкове звільнення для мобілізованих ФОП – це не просто технічна норма, а інструмент збереження малого бізнесу в умовах війни. Воно зменшує фінансовий тиск на підприємців і дає змогу уникнути боргових проблем під час служби. Водночас ефективність цієї системи напряму залежить від того, наскільки швидко держава зможе зробити її більш автоматизованою та менш залежною від ручного оформлення документів.

Чи може мобілізований ФОП продовжувати вести бізнес?

Підприємців опинилися у ситуації, коли одночасно потрібно виконувати військовий обов’язок і розбиратися, що відбувається з бізнесом і податками. Юристи пояснюють: не всі мобілізовані ФОП автоматично втрачають право вести підприємницьку діяльність. Про це розповіла експертка Марія Ганіна, пише "РБК-Україна".

За її словами, закон прямо не скасовує статус ФОП у разі мобілізації. Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", реєстрація підприємницької діяльності не припиняється для громадян, які:

проходять базову військову службу;

мобілізовані під час особливого періоду;

служать за контрактом.

Це означає, що формально людина залишається підприємцем навіть під час служби.

Марія Ганіна Адвокатка АБ Романа Сацика У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану - на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію

Фактично можливість продовжувати підприємницьку діяльність залежить від типу служби та функцій військовослужбовця.

У загальному випадку ФОП може зберігати бізнес-активність, якщо немає прямих заборон по посаді, а діяльність не суперечить військовим обов’язкам.

Хто підпадає під заборону?

Існують винятки для деяких військових. Закон прямо обмежує військових посадових осіб, які:

виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції;

або спеціально уповноважені на такі обов’язки.

Для них діють заборони займатися підприємництвом та будь-якої іншою оплачуваною діяльністю.

Отже, закон не забороняє ФОП залишатися підприємцем під час мобілізації, але реальна можливість вести бізнес залежить від конкретної ролі у війську.

