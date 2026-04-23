Чим відрізняються різні групи ФОП?

Існує кілька груп спрощеної системи, і кожна з них має обмеження. 24 Канал допоможе розібратися, яка підходить саме вам.

Спрощена система оподаткування підходить не для всіх видів діяльності, однак часто є вигіднішою саме для малого бізнесу. Такі підприємці сплачують єдиний податок, розмір якого залежить від обраної групи, пише портал Дія.

I група

Підходить для роздрібної торгівлі на ринках і господарської діяльності з надання побутових послуг, як-от ремонтів, виготовлення меблів, перукарських послуг тощо.

Такий ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік (1 444 049 гривень станом на 2026 рік). Окрім того, щомісяця необхідно сплачувати:

Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (332,80 гривні).

– 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (332,80 гривні). ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні).

Військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

II група

Підходить для торгівлі та надання послуг, але клієнтами можуть бути не лише громадяни чи інші ФОПи, а і юридичні особи.

Такий підприємець може наймати до 10 працівників, а його річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (7 211 598 гривень станом на 2026 рік). Розміри податків такі:

Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (1 729,40 гривні).

– 20% мінімальної зарплати (1 729,40 гривні). ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні).

Військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

III група

Є найбільш універсальною та дозволяє працювати з іноземними клієнтами. Її часто обирають ті, хто надає послуги – зокрема в IT, маркетингу чи креативних індустріях.

Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників, але річний дохід не має перевищувати 1 167 мінімальних зарплат (10 091 049 гривень станом на 2026 рік). Також треба сплачувати:

Єдиний податок – 5% доходу (у разі роботи без ПДВ) або 3% доходу (для платників ПДВ).

– 5% доходу (у разі роботи без ПДВ) або 3% доходу (для платників ПДВ). ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні).

Військовий збір – 1% від фактично отриманого доходу.

IV група

Спеціальний режим для фермерів та аграріїв, 75% виторгу яких надходить від продажу сільськогосподарської продукції.

Наприклад, варіант підходить для сімейних господарств, оскільки можна працювати без найманих працівників і сплачувати фіксований податок, який залежить від площі землі, нагадує Державна податкова служба.

Корисно! На порталі Дія можна пройти тест, що допоможе обрати групу ФОП, аби уникнути проблем з податковою.



Які ФОПи не можуть бути на спрощеній системі / Фото ДПС