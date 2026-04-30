Які призначення платежів у ФОП анулюють єдиний податок?

Регулярна перевірка банківських виписок – не формальність, а необхідність, особливо якщо підприємець співпрацює з новими клієнтами чи партнерами, пише YANKIV.

Дивіться також Суперечка з ЄС та МВФ: чи може Україна не впроваджувати ПДВ для ФОП

Є низка ризикових формулювань, які можуть викликати питання у податкової. Серед них:

"за бартер", "за обмін", "взаємозалік" – такі форми розрахунків не допускаються для ФОП на спрощеній системі;

загальне "за товари/послуги", якщо діяльність не відповідає КВЕДам;

оплата за товари чи послуги, які не входять до переліку дозволених видів діяльності;

згадки про криптовалюти (USDT, Bitcoin тощо), адже такі розрахунки не передбачені;

формулювання "зарплата”, "аванс" або "виплата" — ФОП не може отримувати такі платежі на підприємницький рахунок.

Є ще вихідні платежі, де помилки коштують не менше: неправильно оформлений переказ фізособі, "фінансова допомога" як спосіб уникнути податків, компенсація комунальних окремо від оренди – це теж потенційні проблеми,

– зазначив експерт Богдан Янків.

Чому це проблема?

Навіть одна помилка може призвести до:

донарахування податків;

штрафів;

втрати статусу платника єдиного податку.

Що робити, якщо помилка вже є?

У разі помилки діяти потрібно швидко. Один із варіантів – повернути кошти клієнту, оформивши це як помилковий платіж, після чого отримати оплату повторно вже з правильним призначенням.

Інший спосіб – отримати від контрагента письмове пояснення з уточненням помилки. На підставі цього документа банк може скоригувати інформацію у виписці.

Отже, ринок стає більш контрольованим, а податкова – уважнішою до деталей. Це означає, що навіть дрібні помилки можуть мати великі наслідки.

Зауважте! Для ФОП банківська виписка – це не просто документ, а потенційний ризик. Контроль за призначенням платежів стає обов’язковою частиною фінансової безпеки бізнесу.

Чи часто податкова перевіряє ФОПів?

Понад 6 000 перевірок ФОП провела податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише Опендатабот.

Хоча кількість перевірок у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році, суми, які бізнес має "доплатити", цьогоріч істотно зросли, зазначає платформа.

Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 мільярда гривень. Для порівняння, торік за цей час узгодили майже половину донарахувань,

– повідомили в Опендатабот.

З нарахованих 2,59 мільярдів гривень штрафів наразі узгодили лише 15%, або 396,8 мільйонів.

Узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень податкової чи суду. Спершу податкова "нараховує", але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою,

– пояснюють аналітики.

До слова, статистика свідчить, що у 2025 році припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж у 2024 році. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

Що ще треба знати ФОП в Україні?