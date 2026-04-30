Какие назначения платежей у ФЛП аннулируют единый налог?

Регулярная проверка банковских выписок – не формальность, а необходимость, особенно если предприниматель сотрудничает с новыми клиентами или партнерами, пишет YANKIV.

Смотрите также Спор с ЕС и МВФ: может ли Украина не вводить НДС для ФЛП

Есть ряд рисковых формулировок, которые могут вызвать вопросы у налоговой. Среди них:

"за бартер", "за обмен", "взаимозачет" – такие формы расчетов не допускаются для ФЛП на упрощенной системе;

общее "за товары/услуги", если деятельность не соответствует КВЭДам;

оплата за товары или услуги, которые не входят в перечень разрешенных видов деятельности;

упоминания о криптовалюте (USDT, Bitcoin и т.д.), ведь такие расчеты не предусмотрены;

формулировка "зарплата”, "аванс" или "выплата" - ФЛП не может получать такие платежи на предпринимательский счет.

Есть еще исходящие платежи, где ошибки стоят не меньше: неправильно оформленный перевод физлицу, "финансовая помощь" как способ избежать налогов, компенсация коммунальных отдельно от аренды – это тоже потенциальные проблемы,

– отметил эксперт Богдан Янкив.

Почему это проблема?

Даже одна ошибка может привести к:

доначислению налогов;

штрафам;

потере статуса плательщика единого налога.

Что делать, если ошибка уже есть?

В случае ошибки действовать нужно быстро. Один из вариантов – вернуть средства клиенту, оформив это как ошибочный платеж, после чего получить оплату повторно уже с правильным назначением.

Другой способ – получить от контрагента письменное объяснение с уточнением ошибки. На основании этого документа банк может скорректировать информацию в выписке.

Итак, рынок становится более контролируемым, а налоговая – внимательнее к деталям. Это означает, что даже мелкие ошибки могут иметь большие последствия.

Обратите внимание! Для ФЛП банковская выписка – это не просто документ, а потенциальный риск. Контроль за назначением платежей становится обязательной частью финансовой безопасности бизнеса.

Часто ли налоговая проверяет ФЛП?

Более 6 000 проверок ФЛП провела налоговая за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Опендатабот.

Хотя количество проверок в 3,8 раза меньше, чем в 2021 году, суммы, которые бизнес должен "доплатить", в этом году существенно выросли, отмечает платформа.

Хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить – пока согласовали лишь около 22%, это 1,32 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году за это время согласовали почти половину доначислений,

– сообщили в Опендатабот.

Из начисленных 2,59 миллиардов гривен штрафов пока согласовали только 15%, или 396,8 миллионов.

Согласованная сумма – это доначисления, которые предприниматель реально должен оплатить после всех возражений, обжалований и решений налоговой или суда. Сначала налоговая "начисляет", но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной,

– объясняют аналитики.

К слову, статистика свидетельствует, что в 2025 году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в 2024 году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.

Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.

Что еще надо знать ФЛП в Украине?