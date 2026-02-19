Як змінився середній чек та виручка у кафу та ресторанах?

Сфера ресторанного господарства – це понад 43 тисячі суб’єктів господарювання, повідомили у ДПС.

Дивіться також Українці зможуть вести бізнес без ФОП: як це зробити

У 2025 році галузь задекларувала 246,7 мільярдів гривень виторгу. Це +21,7% до 2024 року. Середній чек по країні становить 303 гривні. Приріст виручки наступний:

ресторани – 26,9%;

закусочні – 25,9%;

кафе – 20,5%.

Але є і інші цифри. Виклики значні. Бо дехто намагається прикритися важкою ситуацією в країні, щоб виправдати "тіньову" історію в ресторанному бізнесі,

– повідомили у ДПС.

Які тіньові схеми можуть використувати ресторани?

Близько 15 тисяч закладів декларують менше 50 тисяч гривень виторгу на місяць на один об’єкт. Такий рівень виторгу об’єктивно не може покрити витрати на оренду, зарплати, комуналку тощо. Це може свідчити про приховування доходів та проблеми з фіскальними чеками.

Фіксується поширена практика, коли в одному ресторані працює кілька юросіб із різними системами оподаткування. Наприклад, одна компанія продає алкоголь на загальній системі, а інша – страви на спрощеній,

– пишуть у ДПС.

Така схема дозволяє уникати сплати ПДВ і занижувати реальні обсяги доходів. Також можливі:

Незастосування РРО або ПРРО при розрахунках. Видача фальшивих фіскальних чеків. Стимулювання клієнтів платити готівкою без проведення через касу.

Які збитки приносять державі тіньові схеми?