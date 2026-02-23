Как можно сэкономить на чеках?

В Украине ежегодно формируется 9,49 миллиардов фискальных чеков, пишет Минэкономики.

Смотрите также Планирует большую зарплату: Смелянский рассказал, куда поедет после увольнения из Укрпочты

Бизнес тратит около 600 миллионов в год только на бумагу для печати чеков, без учета обслуживания принтеров, расходных материалов и логистики. Между тем бумажный чек в повседневном пользовании часто теряется, выгорает или не используется.

Эту проблему поможет решить еЧек – цифровой доступ к фискальному чеку в банковском приложении.

Мы не меняем правила фискализации. Мы меняем форму доставки документа. еЧек – это сервисное решение для процесса, который уже существует в очень большом масштабе,

– говорит заместитель министра экономики Александр Циборт.

Как будет работать система "Национальный чек"?

В целом система "Национальный чек" работает через автоматическое взаимодействие между кассовыми аппаратами продавцов, платежными терминалами, банками и государственными информационными системами:

Чтобы пользоваться еЧеком, покупатель сначала активирует соответствующий функционал в мобильном приложении своего банка.

Это можно сделать, если банк присоединился к экспериментальному проекту как банк-участник.

Продавец, который хочет присоединиться к проекту, подает электронную заявку через агентство индустриального развития "Сделано в Украине".

Заявка подписывается КЭПом руководителя и содержит основные данные о предприятии: код ЕГРПОУ, наименование, адреса торговых точек, контакты.

Администратор в течение трех рабочих дней проверяет эти данные через Единый государственный реестр и включает продавца в перечень участников.

Дарья Косинова Директор ЮК "Таций и Партнеры" При активации покупатель предоставляет банку согласие на передачу информации о платежных операциях в систему "Национальный чек" в пределах, разрешенных законодательством о банковской тайне. После активации система будет работать автоматически для всех будущих покупок в магазинах-участниках проекта. Покупатель может в любой момент отключить этот функционал через то же банковское приложение

После оплаты происходит синхронизация данных между несколькими системами. Банк-участник передает в систему "Национальный чек" сведения о платежной операции: сумму, время, место покупки, данные о продавце.

Когда система успешно связывает информацию о платеже с конкретным фискальным чеком, она создает электронную ссылку на этот расчетный документ в системе учета данных регистраторов расчетных операций. Эта ссылка передается обратно в банк-участник.

Затем банк отображает всю эту информацию в мобильном приложении покупателя с активной ссылкой на полный официальный чек.

Евгений Ясинский Налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Фактически внедрение еЧека не меняет базовых правил торговли или налогообложения – речь идет о цифровизации уже существующего фискального документа. Все ключевые обязанности бизнеса остаются неизменными: проведение расчетных операций через РРО или ПРРО, фискализация каждой операции, передача данных в ГНС и надлежащая уплата налогов. То есть еЧек не является новым видом расчетного документа, а лишь его электронной формой.

Обратите внимание! Фискальный чек подтверждает факт оплаты товаров или услуг и важен для защиты прав потребителя. Именно чек дает возможность требовать обмена, возврата средств или гарантийного ремонта