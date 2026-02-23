Як можна зекономити на чеках?

В Україні щороку формується 9,49 мільярдів фіскальних чеків, пише Мінекономіки.

Дивіться також Планує більшу зарплату: Смілянський розповів, куди поїде після звільнення з Укрпошти

Бізнес витрачає близько 600 мільйонів на рік лише на папір для друку чеків, без урахування обслуговування принтерів, витратних матеріалів та логістики. Тим часом паперовий чек у повсякденному користуванні часто губиться, вигорає або не використовується.

Цю проблему допоможе вирішити єЧек – цифровий доступ до фіскального чека в банківському застосунку.

Ми не змінюємо правила фіскалізації. Ми змінюємо форму доставки документа. єЧек – це сервісне рішення для процесу, який уже існує у дуже великому масштабі,

– каже заступник міністра економіки Олександр Циборт.

Як працюватиме система "Національний чек"?

Загалом система "Національний чек" працює через автоматичну взаємодію між касовими апаратами продавців, платіжними терміналами, банками та державними інформаційними системами:

Щоб користуватися єЧеком, покупець спочатку активує відповідний функціонал у мобільному застосунку свого банку.

Це можна зробити, якщо банк приєднався до експериментального проєкту як банк-учасник.

Продавець, який хоче приєднатися до проекту, подає електронну заявку через агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".

Заявка підписується КЕПом керівника і містить основні дані про підприємство: код ЄДРПОУ, найменування, адреси торгових точок, контакти.

Адміністратор протягом трьох робочих днів перевіряє ці дані через Єдиний державний реєстр і включає продавця до переліку учасників.

Дарина Косінова Директорка ЮК "Тацій і Партнери" При активації покупець надає банку згоду на передачу інформації про платіжні операції до системи "Національний чек" у межах, дозволених законодавством про банківську таємницю. Після активації система працюватиме автоматично для всіх майбутніх покупок у магазинах-учасниках проекту. Покупець може в будь-який момент відключити цей функціонал через той самий банківський застосунок

Після оплати відбувається синхронізація даних між кількома системами. Банк-учасник передає до системи "Національний чек" відомості про платіжну операцію: суму, час, місце покупки, дані про продавця.

Коли система успішно зв'язує інформацію про платіж з конкретним фіскальним чеком, вона створює електронне посилання на цей розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Це посилання передається назад до банку-учасника.

Потім банк відображає всю цю інформацію у мобільному застосунку покупця з активним посиланням на повний офіційний чек.

Євген Ясинський Податковий адвокат ЮК "Приходько та партнери" Фактично впровадження єЧеку не змінює базових правил торгівлі чи оподаткування – мова йде про цифровізацію вже існуючого фіскального документа. Усі ключові обов’язки бізнесу залишаються незмінними: проведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО, фіскалізація кожної операції, передача даних до ДПС та належна сплата податків. Тобто єЧек не є новим видом розрахункового документа, а лише його електронною формою.

Зауважте! Фіскальний чек підтверджує факт оплати товарів або послуг і важливий для захисту прав споживача. Саме чек дає можливість вимагати обміну, повернення коштів або гарантійного ремонту