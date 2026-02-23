Як можна зекономити на чеках?
В Україні щороку формується 9,49 мільярдів фіскальних чеків, пише Мінекономіки.
Бізнес витрачає близько 600 мільйонів на рік лише на папір для друку чеків, без урахування обслуговування принтерів, витратних матеріалів та логістики. Тим часом паперовий чек у повсякденному користуванні часто губиться, вигорає або не використовується.
Цю проблему допоможе вирішити єЧек – цифровий доступ до фіскального чека в банківському застосунку.
Ми не змінюємо правила фіскалізації. Ми змінюємо форму доставки документа. єЧек – це сервісне рішення для процесу, який уже існує у дуже великому масштабі,
– каже заступник міністра економіки Олександр Циборт.
Як працюватиме система "Національний чек"?
Загалом система "Національний чек" працює через автоматичну взаємодію між касовими апаратами продавців, платіжними терміналами, банками та державними інформаційними системами:
- Щоб користуватися єЧеком, покупець спочатку активує відповідний функціонал у мобільному застосунку свого банку.
- Це можна зробити, якщо банк приєднався до експериментального проєкту як банк-учасник.
- Продавець, який хоче приєднатися до проекту, подає електронну заявку через агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".
- Заявка підписується КЕПом керівника і містить основні дані про підприємство: код ЄДРПОУ, найменування, адреси торгових точок, контакти.
- Адміністратор протягом трьох робочих днів перевіряє ці дані через Єдиний державний реєстр і включає продавця до переліку учасників.
При активації покупець надає банку згоду на передачу інформації про платіжні операції до системи "Національний чек" у межах, дозволених законодавством про банківську таємницю. Після активації система працюватиме автоматично для всіх майбутніх покупок у магазинах-учасниках проекту. Покупець може в будь-який момент відключити цей функціонал через той самий банківський застосунок
Після оплати відбувається синхронізація даних між кількома системами. Банк-учасник передає до системи "Національний чек" відомості про платіжну операцію: суму, час, місце покупки, дані про продавця.
Коли система успішно зв'язує інформацію про платіж з конкретним фіскальним чеком, вона створює електронне посилання на цей розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Це посилання передається назад до банку-учасника.
Потім банк відображає всю цю інформацію у мобільному застосунку покупця з активним посиланням на повний офіційний чек.
Фактично впровадження єЧеку не змінює базових правил торгівлі чи оподаткування – мова йде про цифровізацію вже існуючого фіскального документа. Усі ключові обов’язки бізнесу залишаються незмінними: проведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО, фіскалізація кожної операції, передача даних до ДПС та належна сплата податків. Тобто єЧек не є новим видом розрахункового документа, а лише його електронною формою.
Зауважте! Фіскальний чек підтверджує факт оплати товарів або послуг і важливий для захисту прав споживача. Саме чек дає можливість вимагати обміну, повернення коштів або гарантійного ремонту