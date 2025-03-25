З 50 найдорожчих брендів – 27 американські

Рейтинг базується на даних щорічного аналізу Brand Finance, який порівнює компанії на основі їхнього впливу на прибуток, сили бренду, капіталу бренду та інвестицій у нього, інформує 24 Канал.

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Згідно з ним, Apple продовжує утримувати лідерство серед найбільш цінних брендів, незважаючи на зниження продажів iPhone у 2024 році. Протягом року вартість її бренду збільшилася на 57,9 мільярдів доларів.

50 найприбутковіших компаній світу / Інфографіка Brand Finance

Американські технологічні гіганти займають чотири з п'яти перших місць у рейтингу, що вказує на їхню широку присутність у повсякденному житті користувачів – від інтернет-трафіку та інструментів штучного інтелекту до онлайн-покупок та електроніки,

– ідеться у статті.

Зауважте. Американські компанії вже давно стали символами сильних брендів із багатотрильйонною ринковою капіталізацією. Однак конкуренція з боку китайських компаній, таких як TikTok (7-е місце) і Temu, зростає.

Китайська Nvidia вперше увійшла в топ-10

Особливу увагу привертає Nvidia, яка вперше потрапила до топ-10 брендів за вартістю у 2025 році завдяки шаленому попиту на чіпи, зокрема для технологій штучного інтелекту. Вартість бренду Nvidia зросла на 98%, досягнувши 87,9 мільярдів доларів, що стало найбільшим зростанням серед 50 найбільш цінних брендів світу.

Топ-10 компаній у рейтингу / Інфографіка Brand Finance

Хто втратив лідерство

Однак деякі компанії зазнали значних втрат. Starbucks і Tesla втратили найбільше у вартості своїх брендів через незадоволення споживачів. У випадку Starbucks клієнти негативно відреагували на підвищення цін та зосередженість на продажах через додатки.

Загалом, технологічні бренди продовжують домінувати на ринку, але конкуренція на глобальному рівні стає все більш напруженою.