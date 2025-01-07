Чому ростуть ціни на какао

У 2024 році какао-боби стали найприбутковішим сировинним товаром, перевершивши навіть біткоїн і фондовий ринок США, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Вартість какао з постачанням у березні 2024 року досягла майже 12 тисяч доларів за метричну тонну, що означає зростання на 185% порівняно з початком минулого року.

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Так, біткоїн протягом минулого року подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 – лише на 25%. Станом на 5 січня ф'ючерси на Нью-Йоркській біржі на какао-боби коштують близько 11,5 тисяч доларів за тонну. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар зазначає, що таке рекордне здорожчання какао є наслідком кризи, яка накопичувалася протягом 15 років.

Важливо! За його словами, системні проблеми загострилися протягом останніх 5 років, а пік припав на сезон 2023-2024. На ці процеси вплинули, зокрема, екологічні фактори, які виникли у найбільших постачальників какао-бобів у світі – Кот-д'Івуара та Гани. Саме ці дві країни забезпечували до 65% світових обсягів сировини.

Однією з головних причин кризи є старіння какао-плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао-дерев становить 20 – 25 років. Перші ознаки проблем стали очевидними ще в вересні 2023 року, коли врожай почав різко падати. Наразі врожайність на цих старих плантаціях знизилася майже вдвічі,

– пояснює Бондар.

Крім того, експерт зазначає, що нові екологічні обмеження на вирощування какао в збережених лісових зонах ще більше ускладнюють ситуацію, змушуючи фермерів активно оновлювати свої плантації.

Коли може здорожчати шоколад У найближчі тижні експерт очікує здорожчання цін на шоколад та какао в Україні на 50-70% порівняно з осінню 2024 року. За його словами, це зростання стало результатом підвищення вартості сировини на місцях збору какао-бобів. Наразі тривають переговори та укладаються нові контракти на 2025 рік, хоча збір врожаю ще не почався.

Зверніть увагу! Згідно з прогнозами Ігоря Бондаря, у разі подорожчання "шоколадної пари" (масло та терте какао) плитка шоколаду, яка наразі коштує близько 40 – 50 гривень, може піднятися в ціні до 80 – 85 гривень протягом наступного місяця. Однак, якщо зростання стосуватиметься лише "какао-пари" (какао-порошок та жир для глазурі), це не означатиме такого різкого подорожчання шоколаду.