Чому кава продовжує дорожчати

Останніми роками постійні посухи та повені призвели до скорочення світових поставок кави, що часто спричинило різке зростання цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Водночас світовий попит на каву продовжує зростати, а любителі кави скорочують її споживання. У грудні ціни на одному з ринків побили майже 50-річний максимум.

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Попри те, що ціни можуть впасти, генеральний директор і співзасновник каліфорнійської компанії Pachamama Coffee, Талеон Тремейн каже, що нестабільність загрожує стійкості таких підприємств, як його, і доходу фермерів.

З часом ми побачимо набагато вищі ціни. Пропозиція не задовольняє попит,

– сказав Тремейн.

Лише з початку листопада гуртова ціна на зерна підскочила більш ніж на 30%. Ф'ючерсні ціни на зерна арабіки в середині грудня зросли до більш ніж 3,30 долара за фунт, побивши рекорд 47-річної давності.

За словами Кевона Ріні, доцента Ратгерського університету, що займається вивченням виробництва кави, на відновлення врожаю кави в Бразилії після посухи може піти до двох років.