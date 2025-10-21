Почему в Украине дорожает кофе?

Непредсказуемое изменение погоды в Бразилии и Вьетнаме сказалась на мировом рынке кофе. Спрос сейчас превышает предложение, что напрямую влияет на цены. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Богдан Духницкий.

Заморозки и засуха в Бразилии, а также бездождье во Вьетнаме, на смену которому пришли ливни, повлияли на динамику цен на кофе.

Богдан Духницкий Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник "Института аграрной экономики" Существуют небезосновательные опасения, что последствия этих погодных катаклизмов не только приведут к снижению урожая в этом году, но и – из-за ухудшения состояния кофейных деревьев – повлияют на производство кофе в 2026 году. Бразильские экспортеры, по-прежнему, не предлагают больших объемов кофейных зерен на продажу. Также неблагоприятные погодные условия испытывает Вьетнам, где основные регионы выращивания кофе сначала страдали от засухи, к которой впоследствии – во время сбора урожая – добавились сильные дожди.

Заметим! В июле 2025 года средняя индикативная цена на фунт кофе достигла самого низкого с начала года уровня – 2,59 доллара США. Однако из-за последствий непогоды в августе она выросла до 2,97 доллара. По итогам же сентября цена увеличилась на четверть – до 3,25 доллара за фунт.

Сколько продлится рост цен на кофе?

Эксперт Богдан Духницкий говорит, что за август и сентябрь 2025 года запасы кофе в мире ощутимо сократились. Это произошло вследствие реакции трейдеров на уменьшение предложения, а также из-за желания покупателей приобрести накопленную ранее продукцию по самой низкой цене.

Большинство участников глобального рынка сходятся на том, что закладывается очередной всплеск подорожания кофе, который будет ощущаться еще по крайней мере три-четыре месяца,

– говорит эксперт.

Украина полностью зависит от импорта кофе, поэтому глобальные тенденции скажутся на ее внутреннем рынке. Сейчас подорожали все виды кофе: зернового, растворимого, а также готового напитка в кафе. С июня по октябрь 2025 года кофе в супермаркетах выросло в цене в среднем на 23 %.

Ситуацию с подорожанием кофе в Украине осложняет война, ведь профильные компании-импортеры испытывают на себе связанные с ней риски. По мнению Богдана Духницкого, учитывая изложенные выше факторы рост цен для потребителей продолжится в ближайшие месяцы.

Какие дополнительные факторы влияют на рост цен на кофе в мире?