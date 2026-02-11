В Гане экстренное заседание из-за кризиса рынка какао

Президент Ганы, второго по величине производителя какао в мире, Джон Махама созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить кризис в отрасли, сообщает Bloomberg. По словам министра по правительственным коммуникациям Феликса Квакье Офосу, во время встречи планируют рассмотреть все проблемы, которые влияют на сектор какао.

В этом году государство выплачивало производителям 58 тысяч седи (5 278 долларов США) за тонну какао-бобов. В то же время после того, как фьючерсы на какао в Нью-Йорке упали и сейчас примерно на 30 процентов ниже установленной внутренней цены, власть приостановила закупки. Отраслевой регулятор ведет переговоры с министерством финансов о возможных решениях, в частности рассматривается вариант введения субсидий для фермеров.

В результате остановки закупок у производителей накопилось около 150 тысяч тонн какао. Ранее Совет по какао Ганы приобрел 500 тысяч тонн из запланированных 650 тысяч тонн в сезоне 2025–2026 годов. После трехдневного снижения котировки фьючерсов в Нью-Йорке выросли на 1,3 процента – до 3 941 доллара США за тонну.

Какао входит в тройку основных источников валютных поступлений Ганы. В прошлом году экспорт этой продукции принес стране 3,9 миллиарда долларов США, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года. Сектор обеспечивает работой более 800 тысяч фермерских хозяйств.

Обратите внимание! Рынок какао в Гане строго регулируется: государственное учреждение Cocobod рассчитывается как с местными, так и с международными лицензированными компаниями, которые поставляют бобы в портовые склады.

