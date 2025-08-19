Які продукти здешевшали найбільше?

Ціни на овочі у липні 2025 року знизились найбільше серед харчових продуктів – на 23,9%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". У липні 2025 року завдяки масовому надходженню на ринок продукції нового врожаю найвідчутніше подешевшали буряк (-55,3%), цибуля (-44,8%) та морква (-37,9%), а також капуста (-24,5%).

Серед інших харчових продуктів зниження продемонстрував лише цукор, ціни на який впали на 2,8%. Імовірною причиною є зменшення попиту через неврожай ягід і кісточкових фруктів, постраждалих від весняних заморозків,

– говорить директор "Інституту аграрної економіки" Юрій Лупенко.

Що здорожчало за минулий місяць?

Натомість споживчі ціни на деякі товари у липні зросли, зокрема на фрукти (+1,7%), яйця (+1,5%), макаронні вироби, а також м'ясо та м'ясопродукти (по +1,4% відповідно). Ціни на інші харчові продукти зросли в межах відсотка – від 0,2% на вершкове масло та до 0,9% на хліб.

Зверніть увагу! У річному вимірі, порівняно з липнем 2024 року, за словами Юрія Лупенка споживчі ціни на харчові продукти зросли на 22,5%. Зокрема, яйця подорожчали на 82,4%, фрукти – на 52,1%, олія соняшникова – на 30,4%, м'ясо та м'ясопродукти – на 24,2%.

У січні – липні 2025 року, проти аналогічного періоду торік, найбільше подорожчали яйця – на 41,3%, соняшникова олія – на 32,3%, а також овочі, масло та фрукти – на 30%.

Важливо! Найбільш відчутним чинником інфляції в Україні залишаються споживчі ціни на харчові продукти. Найближчими місяцями їх подальше зростання, особливо на овочі, буде стримуватися надходженням нового врожаю. Водночас по продукції плодово-ягідних культур, де вже однозначно відбудеться зменшення виробництва, зростання споживчих цін продовжиться.