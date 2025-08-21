Повлияет ли погода на стоимость картофеля, как это было в прошлом году?

В 2024 году длительная засуха и рекордная жара просто уничтожила урожай картофеля, из-за чего его стоимость в магазинах начала сильно расти уже осенью. Однако, как рассказала руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в комментарии 24 Каналу, в этом году ситуация на плодоовощном рынке должна несколько улучшиться.

По словам эксперта, картофель в Украине выращивают на всей территории нашей страны. Согласно официальной статистике, больше всего его производятся всеми формами хозяйств (промышленными и домохозяйствами) в Житомирской, Львовской и Винницкой областях.

Светлана Литвин руководитель аналитического отдела "Украинского клуба аграрного бизнеса" Если же говорить сугубо о промышленном производстве картофеля, которое в подавляющем количестве идет на продажу, то это Львовская, Житомирская и Черниговская области. В этом году эти области не пострадали от засухи, это больше касается юга и востока нашей страны.

Важно! По словам агроэксперта, в традиционных регионах выращивания картофеля также были сложные погодные условия, которые негативно повлияли на урожайность картофеля, но не критично. Кроме того, стоит учитывать, что прошлогодние высокие цены повлияли на увеличение посевных площадей под картофелем. Поэтому, по мнению Светланы Литвин, в этом году повышение цен на картофель по сравнению с прошлым годом ожидать не стоит.

Сколько сейчас стоит картофель в супермаркетах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных украинских сетях супермаркетов: