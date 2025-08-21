Чи вплине погода на вартість картоплі, як це було минулого року?

У 2024 році тривала посуха і рекордна спека просто знищила врожай картоплі, через що її вартість у магазинах почала сильно зростати вже восени. Однак, як розповіла керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин у коментарі 24 Каналу, цього року ситуація на плодоовочевому ринку має дещо покращитись.

За словами експертки, картоплю в Україні вирощують на всій території нашої країни. Відповідно до офіційної статистики, найбільше її виробляються всіма формами господарств (промисловими та домогосподарствами) в Житомирській, Львівській і Вінницькій областях.

Світлана Литвин керівниця аналітичного відділу "Українського клубу аграрного бізнесу" Якщо ж говорити суто про промислове виробництво картоплі, яке в переважній кількості йде на продаж, то це Львівська, Житомирська та Чернігівська області. Цього року ці області не постраждали від посухи, це більше стосується півдня та сходу нашої країни.

Важливо! За словами агроекспертки, в традиційних регіонах вирощування картоплі також були складні погодні умови, які негативно вплинули на врожайність картоплі, але не критично. Окрім того, варто враховувати, що минулорічні високі ціни вплинули на збільшення посівних площ під картоплею. Тому, на думку Світлани Литвин, цього року підвищення цін на картоплю в порівнянні з минулим роком очікувати не варто.

Скільки наразі коштує картопля у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних українських мережах супермаркетів: