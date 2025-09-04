У Франції рекордний врожай картоплі

Національний союз виробників картоплі Франції (UNPT) зробив прогноз, що виробництво картоплі у Франції цього року, ймовірно, перевищить 8,5 мільйона тонн, що на 900 тисяч тонн більше, ніж торік, повідомляє 24 Канал із посиланням на FreshPlaza.

Це найвищий рівень виробництва за понад десять років завдяки винятковому збільшенню посівних площ до 197 тисяч гектар (+25% з 2023 року),

– йдеться у повідомленні.

Середня врожайність картоплі цього року становить 43 тонни з гектара, що на 5% нижче показника 2024 року. Водночас в асоціації закликали зберегти економічну цінність урожаю.

Вільний ринок уже ілюструє цю крихкість. Ціни на ранні сорти падають до рівнів, близьких до 0 євро за тонну. Прийняття цих умов означає підживлення руйнівної спіралі та роботу зі збитками. Виробники не повинні потрапити в цю пастку. Вони повинні категорично відмовитися від постачань за цими руйнівними ціновими рівнями. Ринок свіжих продуктів, хоча й перебуває під тиском, на цьому етапі демонструє кращі перспективи,

– зазначають в об'єднанні.

