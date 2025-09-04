Во Франции рекордный урожай картофеля

Национальный союз производителей картофеля Франции (UNPT) сделал прогноз, что производство картофеля во Франции в этом году, вероятно, превысит 8,5 миллиона тонн, что на 900 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на FreshPlaza.

Это самый высокий уровень производства за более чем десять лет благодаря исключительному увеличению посевных площадей до 197 тысяч гектар (+25% с 2023 года),

– говорится в сообщении.

Средняя урожайность картофеля в этом году составляет 43 тонны с гектара, что на 5% ниже показателя 2024 года. В то же время в ассоциации призвали сохранить экономическую ценность урожая.

Свободный рынок уже иллюстрирует эту хрупкость. Цены на ранние сорта падают до уровней, близких к 0 евро за тонну. Принятие этих условий означает подпитку разрушительной спирали и работу с убытками. Производители не должны попасть в эту ловушку. Они должны категорически отказаться от поставок по этим разрушительным ценовым уровням. Рынок свежих продуктов, хотя и находится под давлением, на этом этапе демонстрирует лучшие перспективы,

– отмечают в объединении.

