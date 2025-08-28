Ціни на яблука продовжують падати

Наразі на українському ринку низький попит на яблука та збільшення пропозиції яблук осінніх сортів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Це змушує українських садівників вкотре знижувати відпускні ціни в даному сегменті.

Так, на цю мить якісне яблуко надходить у продаж за ціною 30 – 40 гривень за кілограм (72 – 97 центів за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

На сьогодні у продаж здебільшого надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у максимально стислі терміни та знижують опускні ціни на цю продукцію.

Зверніть увагу! Проте, попри зниження цін, яблука на ринку України нині пропонують до продажу вдвічі дорожче, ніж за аналогічний тогорічний період. Таку цінову тенденцію галузеві спеціалісти пояснюють зниженням валового збору яблук у країні.

Що буде з цінами на яблука далі?