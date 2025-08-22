Чому яблука літніх сортів і далі дешевшають?

Попри те, що збирання яблук нового врожаю в Україні розпочалося порівняно недавно, відпускні ціни на ці фрукти стрімко знижуються, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основною причиною знижувальної цінової тенденції виробники називають практично повну відсутність попиту на яблука літніх сортів урожаю 2025 року.

Читайте також В Україні впали ціни на білокачанну капусту: скільки коштує у магазині

Зверніть увагу! Так, тільки з початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 12%, і нині реалізація цих фруктів відбувається у межах діапазону 35 – 45 гривень за кілограм (0,85 – 1,09 долара за кілограм), залежно від сорту та обсягів партій. При цьому більшість гуртових компаній та роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

Знижувальний ціновий тренд гравці ринку пояснюють сезонним збільшенням пропозиції яблука з українських господарств. При цьому попит на продукцію як місцевих гуртовиків, так і експортерів залишається досить невисоким, що також чинить тиск на ціни.

Важливо! Аналітики зазначають, що попри понижувальний ціновий тренд, на сьогодні яблука в Україні надходять у продаж у середньому у 2,2 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.