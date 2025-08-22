Чому ціни на капусту почали падати?

На цьому тижні в Україні намітилася тенденція до зниження цін на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами ключових гравців ринку, ціновий спад у даному сегменті пов'язаний з відсутністю попиту на цю продукцію, що, своєю чергою, обумовлено її низькою якістю.

Зверніть увагу! За словами аналітиків, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти: через тривалі дощі на капустяних полях утворився надлишок вологи, що згодом призвело до розтріскування качанів капусти.

За обставин, що склалися, фермери готові все частіше поступатися покупцям, намагаючись тим самим прискорити реалізацію наявних обсягів овочів. Так, вже цього тижня українські господарства відвантажують цю продукцію по 6 – 15 гривень за кілограм (15 – 36 центів за кілограм), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Важливо! Основною причиною понижувального цінового тренду в сегменті білокачанної капусти виробники вважають той факт, що покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю продукції, яка суттєво погіршилася через несприятливі погодні умови. Термін реалізації такої капусти дуже обмежений, тому гуртові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі виключно дрібним гуртом для поточних продажів.

Які ціни на капусту у магазинах?

Аналітики зазначають, що на сьогодні білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж у середньому на 52% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на капусту у найбільших мережах супермаркетів: