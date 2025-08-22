Почему яблоки летних сортов и дальше дешевеют?

Несмотря на то, что сбор яблок нового урожая в Украине начался сравнительно недавно, отпускные цены на эти фрукты стремительно снижаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной понижательной ценовой тенденции производители называют практически полное отсутствие спроса на яблоки летних сортов урожая 2025 года.

Обратите внимание! Так, только с начала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 12%, и сейчас реализация этих фруктов происходит в пределах диапазона 35 – 45 гривен за килограмм (0,85 – 1,09 доллара за килограмм), в зависимости от сорта и объемов партий. При этом большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши.

Понижательный ценовой тренд игроки рынка объясняют сезонным увеличением предложения яблока из украинских хозяйств. При этом спрос на продукцию как местных оптовиков, так и экспортеров остается достаточно невысоким, что также оказывает давление на цены.

Важно! Аналитики отмечают, что несмотря на понижательный ценовой тренд, на сегодня яблоки в Украине поступают в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.