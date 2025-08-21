Цены на яблоки в Украине уже сильно не подскочат

Председатель общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко рассказал, что во время нынешнего сбора урожая цены на яблоки традиционно могут существенно снизиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коммерсант Украинский".

Обратите внимание! Также он напомнил, что цены на украинские яблоки в этом сезоне достигали 100 гривен за килограмм, поскольку фрукты надо было хранить в специальных холодильниках с все более дорогой электроэнергией. Также на рынок влияла нехватка качественных яблок с начала весны.

Теперь фрукты традиционно начнут дешеветь и уже в ближайшее время будут стоить по 30-40 гривен за килограмм, но уже потом их стоимость начнет расти. Зимой эксперт прогнозирует цену до 70–80 гривен за килограмм.

Следующий сезон обещает быть более стабильным, что должно уменьшить риски повторения нынешних ценовых рекордов,

– считает председатель ГС "Укрсадвинпром".

Важно! По его мнению, урожай 2025 года не побьет ценовой рекорд 2024 года.