Чому знову здорожчали огірки?

В українських тепличних комбінатах цього тижня вчергове тривало підвищення відпускних ціни на огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами галузевих експертів, подорожчанню цієї продукції на внутрішньому ринку сприяють одразу кілька факторів.

Важливо! Насамперед до подальшого цінового зростання призводить загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у даному сегменті зберігається на досить високому рівні. За даними щоденного моніторингу проєкту, на цю мить тепличні огірки великим гуртом вже надходять у продаж по 30 – 50 гривень за кілограм (0,72 – 1,21 долара за кілограм), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, підвищувати ціни на огірки місцевим господарствам вдається насамперед за рахунок дуже обмеженої пропозиції. Так, ґрунтовий огірок на сьогодні у продаж вже практично не надходить. Водночас постачання тепличної продукції також значно знизилися через похмуру та прохолодну погоду в Україні протягом останнього тижня.

При цьому, попри чергове подорожчання, на цей час тепличні огірки в Україні все ж таки реалізуються в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають зазначити, що гравці ринку впевнені й у подальшому подорожчанні, враховуючи підвищений попит гуртових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію. При цьому компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортного огірка поки що не вдається.

Скільки коштують огірки у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у великих мережах супермаркетів України. 1 кілограм огірків, за даними "Мінфіну", коштує:

Auchan 36,90 гривні;

Novus 39,99 гривні;

Metro 39,90 гривні;

Megamarket 52,90 гривні;

АТБ 37,89 гривні;

Сільпо 24,90 гривні;

Varus 30 гривень.

