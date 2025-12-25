Індійські огірки заполонили польські прилавки

Польські фермери б'ють на сполох через засилля імпортних консервованих огірків з Індії на полицях місцевих магазинів, повідомляє 24 Канал із посиланням на sadyogrody.pl. Хоча країна має власні технології вирощування, ключовою проблемою стала неможливість механізації збору врожаю, що робить виробництво занадто дорогим через високі зарплати працівників.

Читайте також Ціна знизилася до 1,5 гривні за кілограм: в Україні продовжує дешевшати популярний овоч

Збігнєв Стайковський, віцеголова Великої сільськогосподарської палати (WIR), пояснює, що клімат чи сорт не є перешкодою, адже польські господарства мають сучасні системи зрошення та сортування. Проте, повідомляє AGF, огірки потребують щоденного ручного збору, а в Польщі ніхто не готовий платити ціну, яка б покривала такі високі витрати на оплату праці.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Саме тому переробники обирають Індію, де ручна праця значно дешевша, а вирощувані там сорти краще витримують тривале транспортування у бочках із сульфатами.

Окрім індійського імпорту, серйозну конкуренцію становлять Румунія та Сербія. Через нижчі витрати на виробництво ці країни постачають продукцію навіть у розпал польського сезону за цінами, які місцеві аграрії не можуть перебити.

Анджей Пшепюра з WIR зазначає, що ця ситуація є тривожним сигналом: польський агросектор втрачає свою головну перевагу – низьку собівартість, і тепер змушений адаптуватися до нових економічних реалій.

В Україні знову подорожчали огірки: що спричинило зростання цін?