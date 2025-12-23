Огірки продовжують дорожчати

На українському ринку знову дорожчають огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Експерти зазначають, що зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією овочів від зовнішніх постачальників.

Більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання імпортної продукції, зокрема з Туреччини, відзначається як нестабільне. На сьогодні тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110 – 140 гривень за кілограм (2,60 – 3,31 долара за кілограм), що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

Що стало причиною росту цін?

Знижувальний ціновий тренд у сегменті огірка тижнем раніше, за словами операторів ринку, провокує помітне збільшення попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. Водночас пропозиція місцевих овочів досить обмежена. Основний обсяг ринку складає виключно імпортна продукція виробництва Туреччина. У цьому подорожчання цієї продукції відзначається й у країні-виробнику.

Ключові гравці ринку впевнені, що вже найближчим часом варто очікувати на прискорення темпів зростання цін на тепличні овочі і в Україні. Свою думку вони пояснюють тим, що наразі основна частина українських тепличних господарств уже заявила про завершення сезону реалізації.

Таким чином практично весь обсяг огірка на українському ринку складає турецька продукція. При цьому попит на тепличні овочі в Україні також зростає, оскільки гуртові компанії та роздрібні мережі почали формувати торгові запаси на новорічні свята, а це також провокує зростання цін у цьому сегменті.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нині тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

