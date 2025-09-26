В какие дни октября лучше всего будет клевать рыба?

Октябрь 2025 года – время больших уловов, ведь осеннее похолодание заставляет рыбу активно искать корм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское общество охотников и рыболовов". Учитывая это, этот месяц обещает рыбакам яркие трофеи.

Но чтобы поездка на водоем была удачной, стоит учитывать фазы Луны и прогноз погоды.

Лучшие дни для рыбалки: 4–6, 12–17, 25–28 октября.

Хорошие дни: 9–11, 23–24, 29–31.

Неблагоприятные: 1–3, 7–8, 18–22.

Когда лучше ловить рыбу / Фото "УООР"

По информации rozdil.lviv.ua, лучшие дни для рыбалки в октябре – это 1, 2, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.

Кого ловить в октябре:

Щука – главная звезда месяца, берет на крупные воблеры, колебалки и живца.

– главная звезда месяца, берет на крупные воблеры, колебалки и живца. Судак – прячется на глубине, реагирует на джиг.

– прячется на глубине, реагирует на джиг. Окунь – сбивается в стаи, прекрасно клюет на блесны.

– сбивается в стаи, прекрасно клюет на блесны. Лещ – лучше всего на фидер с животными насадками.

– лучше всего на фидер с животными насадками. Карп – реже, но шанс на крупную добычу остается.

Обратите внимание! В обществе советуют использовать большие приманки на хищника и добавляйте в прикормку мотыля, опарыша или измельченного червя. Лучший клев – в пасмурные и ветреные дни.

