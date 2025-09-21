Когда рыбачить с лодки в Украине можно?

Известно, что лодка для рыбалки должна быть гребная, а ее длина – не менее 270 сантиметров, передает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий рыбоохранный патруль.

Кроме того, по данным сайта Homester, в этом году такая ловля рыбы разрешена с июня по февраль следующего года, в зависимости от региона, типа водоема и прочего.

Ловить рыбу с лодки можно на общих реках, как Днепр или Десна, а в заповедниках, таких как Каневское, лодки запрещены.

Что запрещается во время рыбалки с лодки?

Сейчас существует несколько главных правил, когда рыбалка с лодки запрещена, а именно:

Когда длится нерестовый запрет (обычно с 1 апреля до 20 мая на реках и озерах, а на водохранилищах иногда до начала июня),

Когда период, закрыт для навигации,

Если рыбалка происходит на зимовальной яме, то каждый год нужно пересматривать сроки, когда это делать можно,

Когда рыбалка происходит с незарегистрированных плавсредств, за исключением весельных лодок.

Заметьте! Рыбаки должны помнить, что применять во время рыбалки нельзя ни взрывчатые, ни ядовитые вещества. Также это касается колючих орудий лова, или тех орудий, которые изготовлены из сеткоснастевых или других материалов.

