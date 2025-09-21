Коли рибалити з човна в Україні можна?

Відомо, що човен для риболовлі повинен бути гребний, а його довжина – не менше 270 сантиметрів, передає 24 Канал з посиланням на Чернівецький рибоохоронний патруль.

Читайте також Чи можна обпиляти гілки сусідського дерева, які звисають на вашу ділянку

Крім того, за даними сайту Homester, цьогоріч така ловля риби дозволена з червня по лютий наступного року, залежно від регіону, типу водойми та іншого.

Ловити рибу з човна можна на загальних річках, як Дніпро чи Десна, а в заповідниках, таких як Канівське, човни заборонені.

Що забороняється під час риболовлі з човна?

Наразі існує декілька головних правил, коли риболовля з човна заборонена, а саме:

Коли триває нерестова заборона (зазвичай з 1 квітня до 20 травня на річках і озерах, а на водосховищах іноді до початку червня),

Коли період, що закритий для навігації,

Якщо риболовля відбувається на зимувальній ямі, то щороку потрібно переглядати терміни, коли це робити можна,

Коли риболовля відбувається з незареєстрованих плавзасобів, за винятків веслових човнів.

Зауважте! Рибалки повинні пам'ятати, що застосовувати під час риболовлі не можна ані вибухові, ані отруйні речовини. Також це стосується колючих знарядь лову, або ж тих знарядь, які виготовлені із сіткоснастевих чи інших матеріалів.

Який календар риболовлі у вересні 2025 року?