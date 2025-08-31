Как будут меняться Фазы Луны в сентябре 2025 года?

В сентябре начинается переходный период. Температура воздуха снижается, соответственно холодает вода и уменьшается активность рыбы, пишет 24 Канал.

Лайфхак! Чем холоднее становится, тем на большую глубину уходит рыба. Именно поэтому удобнее всего осенью рыбачить с лодки.

В сентябре 2025 фазы Луны будут такие:

  • Растущая Луна – 1 – 6 и 22 – 30 сентября;
  • Полнолуние – 7 сентября;
  • Убывающая Луна – 8 – 20 сентября;
  • Новолуние (Новолуние) – 21 сентября.

Когда лучше всего рыбачить в сентябре?

Отметим, что несмотря на четко определенные периоды фаз Луны, нужно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, результаты рыбалки в течение сентября будут следующие:


Когда лучшие дни для рыбалки в сентябре / Календарь Vlisi

То есть, ситуация будет выглядеть так:

  • Лучшими днями для рыбалки, когда результат будет гарантированно замечательным, считаются – 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 сентября.
  • Несколько хуже, однако, однозначно удовлетворительная ситуация будет наблюдаться в такие дни: 1, 2, 12, 13, 14, 23 и 30 сентября.
  • Слабый клев и небольшой улов будет 3, 4, 9, 15, 16, 17 и 18 сентября.
  • Есть и дни, когда рыбалка однозначно не будет удачной. Не удастся наловить рыбу – 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 и 22 сентября.

Как наловить много рыбы в сентябре?

Именно в сентябре стоит "перейти" на дальние забросы. Таким образом можно наловить больше рыбы.

Советы для удачной сентябрьской рыбалки:

  • Жерех (она же белька обыкновенная, принадлежит к семейству карповых) осенью стоит ловить исключительно на живца.
  • Именно в сентябре заканчивается сезон клева леща, сома и вяза. Поэтому на такую рыбалку стоит идти только в теплые дни в начале месяца.
  • Хороший клев в сентябре щуки и окуня. Эта рыба прекрасно ловится на блесну или живца. А вот окунь с удовольствием среагирует и на червяка.
  • По возможности, попробуйте рыбачить возле ям, где потенциально прячется рыба.
  • Делайте приманку более привлекательной, например, выбирайте более крупную блесну.
  • Если вы охотитесь на хищников, например, щуку, попробуйте выйти на рыбалку в ветреную погоду.