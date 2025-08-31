Как будут меняться Фазы Луны в сентябре 2025 года?
В сентябре начинается переходный период. Температура воздуха снижается, соответственно холодает вода и уменьшается активность рыбы, пишет 24 Канал.
Лайфхак! Чем холоднее становится, тем на большую глубину уходит рыба. Именно поэтому удобнее всего осенью рыбачить с лодки.
В сентябре 2025 фазы Луны будут такие:
- Растущая Луна – 1 – 6 и 22 – 30 сентября;
- Полнолуние – 7 сентября;
- Убывающая Луна – 8 – 20 сентября;
- Новолуние (Новолуние) – 21 сентября.
Когда лучше всего рыбачить в сентябре?
Отметим, что несмотря на четко определенные периоды фаз Луны, нужно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, результаты рыбалки в течение сентября будут следующие:
Когда лучшие дни для рыбалки в сентябре / Календарь Vlisi
То есть, ситуация будет выглядеть так:
- Лучшими днями для рыбалки, когда результат будет гарантированно замечательным, считаются – 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 сентября.
- Несколько хуже, однако, однозначно удовлетворительная ситуация будет наблюдаться в такие дни: 1, 2, 12, 13, 14, 23 и 30 сентября.
- Слабый клев и небольшой улов будет 3, 4, 9, 15, 16, 17 и 18 сентября.
- Есть и дни, когда рыбалка однозначно не будет удачной. Не удастся наловить рыбу – 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 и 22 сентября.
Как наловить много рыбы в сентябре?
Именно в сентябре стоит "перейти" на дальние забросы. Таким образом можно наловить больше рыбы.
Советы для удачной сентябрьской рыбалки:
- Жерех (она же белька обыкновенная, принадлежит к семейству карповых) осенью стоит ловить исключительно на живца.
- Именно в сентябре заканчивается сезон клева леща, сома и вяза. Поэтому на такую рыбалку стоит идти только в теплые дни в начале месяца.
- Хороший клев в сентябре щуки и окуня. Эта рыба прекрасно ловится на блесну или живца. А вот окунь с удовольствием среагирует и на червяка.
- По возможности, попробуйте рыбачить возле ям, где потенциально прячется рыба.
- Делайте приманку более привлекательной, например, выбирайте более крупную блесну.
- Если вы охотитесь на хищников, например, щуку, попробуйте выйти на рыбалку в ветреную погоду.