Какая рыба ловится на хлеб?
На сайте Черкасского рыбоохранного патруля пишут, что хлебный мякиш довольно популярен для рыбалки на карповых, передает 24 Канал.
Читайте также Осенняя ловля леща: как и где ловить рыбу
Хлеб подходит и для такой мирной рыбы, как лещ, плотва, красноперка и карась.
Известно, что чаще всего используют для приманки именно черный хлеб, но иногда добавляют и мякиш белого свежего хлеба с добавлением сока чеснока.
Кроме того, в Житомирском рыбоохранном патруле добавляется, что кроме наживки из червяка для рыбалки на линя относительно популярны приманки, которые сделаны из хлеба или теста.
Обратите внимание! Насадка из свежего хлеба становится скользкой в воде и может легко выскользнуть изо рта рыбы, а потому нужно готовить ее чаще именно из черствого хлеба, смоченного в воде.
Варианты рыболовных насадок из хлеба:
- Хлебный мякиш смешивают с горячим рассыпчатым картофелем в пропорции 1 к 1 с добавлением подсолнечного масла.
- Хлебный мякиш смешивают с измельченными поджаренными конопляными семенами и для мягкости и рыхлости добавляют жидкое тесто.
- Кроме того, для карася часто хлебный мякиш смешивают с вазелином, чесноком, мятной зубной пастой и тому подобное.
Какую рыбу можно ловить осенью?
В сентябре улов рыбы может быть из плотвы, линя, карпа или красноперки.
В октябре может быть больший улов на сома, окуня, карася или щуки.
А вот в ноябре ловля чаще всего судака, щуку или рыбу пискар.
Напоминаем! В сентябре лучше всего рыбачить в такие периоды: с 10 по 11 сентября и с 24 по 29 сентября.