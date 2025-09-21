Яка риба ловиться на хліб?

На сайті Черкаського рибоохоронного патруля пишуть, що хлібний м'якуш є доволі популярним для риболовлі на коропових, передає 24 Канал.

Хліб підходить і для такої мирної риби, як лящ, плотва, краснопірка та карась.

Відомо, що найчастіше використовують для приманки саме чорний хліб, але інколи додають і м'якуш білого свіжого хліба з додаванням соку часнику.

Крім того, у Житомирському рибоохоронному патрулі додається, що крім наживки з черв'яка для риболовлі на лина відносно популярними є приманки, які зроблені з хліба чи тіста.

Зверніть увагу! Насадка зі свіжого хліба стає слизькою у воді та може легко вислизнути з рота риби, а тому потрібно готувати її частіше саме з черствого хліба, змоченого у воді.

Варіанти рибальських насадок з хліба:

Хлібний м'якуш змішують з гарячою розсипчастою картоплею в пропорції 1 до 1 з додаванням соняшникової олії.

Хлібний м'якуш змішують з подрібненим підсмаженим конопляним насінням та для м'якості і пухкості додають рідке тісто.

Крім того, для карася часто хлібний м'якуш змішують із вазеліном, часником, м'ятною зубною пастою тощо.

Яку рибу можна ловити восени?

У вересні улов риби може бути з плотви, лина, коропа чи краснопірки.

У жовтні може бути більший улов на сома, окуня, карася чи щуки.

А от у листопаді ловля найчастіше судака, щуку чи рибу піскар.

Нагадуємо! У вересні найкраще рибалити у такі періоди: з 10 по 11 вересня та з 24 по 29 вересня.