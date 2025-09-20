Як ловити ляща восени?

Відповідно до даних Вінницького рибоохоронного патруля, у тиховодді корм, що принесений течією, осідає, а тому лящевим легше виявити там поживу, передає 24 Канал.

Крім того, у період з вересня по жовтень лящі активно годуються на зиму. На середніх річках риба продовжує виходити на неглибокі місця, хоч зграї вже не такі численні. Клювання стабільне до середини жовтня.

Загалом варто пам'ятати, що улюбленими місцями для ляща є піщано-галькові перекати поблизу ям, а також вигини русла недалеко від берегів.

Великий лящ любить водитися в середніх річках, де є вир.

У великих річках – під греблями.

На озерах та водосховищах лящ тримається біля очерету, особи та біля обривистих глиняних берегах.

Зауважте! Зміна течії або ж підвищення рівня води впливає на пересування ляща.

Яку прикормку та насадку обрати для ляща?

Відомо, що хороші результати на течії для підгодівлі ляща складаються з 40% пареного пшона, 30% панірувальних сухарів, 10% меленого "Геркулеса" або дитячого толокна, 10% меленого (з шкіркою) смаженого насіння або макухи, 10% обсмаженого та меленого насіння конопель.

Натомість для насадок натомість краще використовувати опариші, пучок гнойових хробаків та навіть крихітний шматок сала.

Опаришів на гачку має бути від 3 до 5 штук, а хробаків насаджується купкою, протикаючи кожного по 2 – 3 рази. А от сало ріжуть кубиками по пів сантиметра і насаджують так, щоб жало гачка було заховано.

