Яку рибу можна виловити на початку осені?

У вересні, особливо в холодний період, добре клює щука, пише 24 Канал.

Аби виловити таку рибу, потрібно використати примітну приману. Добре підійдуть живець та блешні.

Яка риба ловиться у вересні:

Судак – добре клює в сутінках та у нічний період.

Жерех – переважно пересувається біля поверхні, незалежно від часу доби.

Окунь – пересуваєтеся переважно стайками, тому важливо знайти точку, де ця риба полює на малька.

Також у вересні можна ловити під час теплої погоди "мирну рибу". Йдеться, зокрема, про коропа та карася.

До того ж на глибині "водяться":

лящ;

плотва;

краснопірка.

Що потрібно знати, аби рибалити восени?