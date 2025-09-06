Яку рибу можна виловити на початку осені?
У вересні, особливо в холодний період, добре клює щука, пише 24 Канал.
Аби виловити таку рибу, потрібно використати примітну приману. Добре підійдуть живець та блешні.
Яка риба ловиться у вересні:
- Судак – добре клює в сутінках та у нічний період.
- Жерех – переважно пересувається біля поверхні, незалежно від часу доби.
- Окунь – пересуваєтеся переважно стайками, тому важливо знайти точку, де ця риба полює на малька.
Також у вересні можна ловити під час теплої погоди "мирну рибу". Йдеться, зокрема, про коропа та карася.
До того ж на глибині "водяться":
- лящ;
- плотва;
- краснопірка.
Що потрібно знати, аби рибалити восени?
Щоб риболовля виявилась особливо вдалою, потрібно дотримуватись календаря рибалки. Згідно з ним, найкращі дні для кльову у вересні: 10, 11, 24, 25, 26, 27 та 28 число.
Є ставки, які перебувають в оренді. Питання оплати за риболовлю там регулюється в індивідуальному порядку.
Риба може реагувати не тільки на живця. Також необов'язково використовувати спеціальне обладнання. Насправді рибу можна ловити і на хліб. Головне, правильно підготувати його до риболовлі.