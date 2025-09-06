Чи враховується імпортна продукція при розрахунках Держстату?

Таким чином немає різниці між продукцією вітчизняного виробництва і закордонною, розказав для 24 Каналу Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

Крім того, деякі позиції в Україні виробляються вкрай обмеженій кількості або ж не виробляються взагалі. Але у випадках окремих статистичних спостережень важливо враховувати лише те, що вироблено в країні.

Зокрема в Україні змінився й індекс борщового набору після початку вторгнення. Однак Макарчук наголосив: цей показник не є науковим.

Тобто це не є офіційним статистичним показником,

– зазначив Арсен Макарчук.

Отже, зростання продуктів у борщовому наборі від 2022 року має такий вигляд:

ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%; цибуля ріпчаста – збільшились на 19,5%; буряк – на 15,6%; морква зросла майже у 2 рази; картопля – у 2,7 раза.

Зауважте! Голова Державної служби статистики підкреслив: попри ненауковість індексу, у Держстаті розуміють інтерес до нього, тому що цей показник зрозумілий з точки зору того, що це характеризує ціни на продукти, які українці споживають дійсно часто.

Що відбувається з цінами на борщовий набір?