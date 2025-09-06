Чи враховується імпортна продукція при розрахунках Держстату?
Таким чином немає різниці між продукцією вітчизняного виробництва і закордонною, розказав для 24 Каналу Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
Крім того, деякі позиції в Україні виробляються вкрай обмеженій кількості або ж не виробляються взагалі. Але у випадках окремих статистичних спостережень важливо враховувати лише те, що вироблено в країні.
Зокрема в Україні змінився й індекс борщового набору після початку вторгнення. Однак Макарчук наголосив: цей показник не є науковим.
Тобто це не є офіційним статистичним показником,
– зазначив Арсен Макарчук.
Отже, зростання продуктів у борщовому наборі від 2022 року має такий вигляд:
- ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;
- цибуля ріпчаста – збільшились на 19,5%;
- буряк – на 15,6%;
- морква зросла майже у 2 рази;
- картопля – у 2,7 раза.
Зауважте! Голова Державної служби статистики підкреслив: попри ненауковість індексу, у Держстаті розуміють інтерес до нього, тому що цей показник зрозумілий з точки зору того, що це характеризує ціни на продукти, які українці споживають дійсно часто.
Що відбувається з цінами на борщовий набір?
В Україні дещо змінилися ціни на овочі, зокрема ті, що є складними борщового набору. Йдеться зокрема про картоплю, капусту, зелень тощо.
Однак у Держстаті індекс борщу не вважають статистичним показником, який дійсно визначає інфляцію.