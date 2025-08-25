Що не так з "індексом борщу"?
На думку голови Держстату, це є максимально необ'єктивним показником, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Арсена Макарчука.
Читайте також Інфляція б'є по гаманцях: зростання зарплат у 2025 році буде меншим, ніж очікувалось
Згідно з його слів, борщ не має сталого рецепта. Ба більше, ця страва містить замало інгредієнтів для того, аби об'єктивно відображати зміну цін в країні.
Борщовий набір не є статистичним показником,
– заявив Макарчук.
Він додав, що борщ не вимагається жодними європейськими правилами. Крім того, він не має запиту з боку клієнтів.
А головна складність, як зазначив глава Держстату, полягає в тому, що борщ не має універсального рецепта:
- борщ всі варять по-різному;
- беруть різну кількість продуктів;
- різний обсяг.
З цього й виходить, розрахунок його вартості завжди буде суб’єктивним. Однак попри це, у Державній службі статистики спробували здійснити такий розрахунок.
Він максимально необ’єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції,
– пояснив Арсен Макарчук.
Він також назвав й інші причини, чому оцінювати інфляцію лише за "борщовим набором" некоректно. Наприклад, те, що українці не їдять борщ щодня і виключно його.
Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств,
– наголосив Макарчук.
Цікаво! У відомстві дійсно спробували підрахувати вартість трилітрової каструлі борщу. Так у Харківській області пісний борщ коштує близько 80 гривень, а страва з м’ясом – 141,80 гривень.
Що відомо про індекс борщу?
- Індекс борщу – це середня вартість інгредієнтів для цієї страви за класичним рецептом. Розрахунок робиться за аналогією з міжнародним індексом БігМаку.
- За рік індекс борщу збільшився на 27%.