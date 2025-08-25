Що не так з "індексом борщу"?

На думку голови Держстату, це є максимально необ'єктивним показником, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Арсена Макарчука.

Згідно з його слів, борщ не має сталого рецепта. Ба більше, ця страва містить замало інгредієнтів для того, аби об'єктивно відображати зміну цін в країні.

Борщовий набір не є статистичним показником,

– заявив Макарчук.

Він додав, що борщ не вимагається жодними європейськими правилами. Крім того, він не має запиту з боку клієнтів.

А головна складність, як зазначив глава Держстату, полягає в тому, що борщ не має універсального рецепта:

борщ всі варять по-різному; беруть різну кількість продуктів; різний обсяг.

З цього й виходить, розрахунок його вартості завжди буде суб’єктивним. Однак попри це, у Державній службі статистики спробували здійснити такий розрахунок.

Він максимально необ’єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції,

– пояснив Арсен Макарчук.

Він також назвав й інші причини, чому оцінювати інфляцію лише за "борщовим набором" некоректно. Наприклад, те, що українці не їдять борщ щодня і виключно його.

Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств,

– наголосив Макарчук.

Цікаво! У відомстві дійсно спробували підрахувати вартість трилітрової каструлі борщу. Так у Харківській області пісний борщ коштує близько 80 гривень, а страва з м’ясом – 141,80 гривень.

Що відомо про індекс борщу?