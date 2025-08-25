Что не так с "индексом борща"?

По мнению главы Госстата, это максимально необъективный показатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Арсена Макарчука.

Согласно его словам, борщ не имеет устойчивого рецепта. Более того, это блюдо содержит мало ингредиентов для того, чтобы объективно отражать изменение цен в стране.

Борщевой набор не является статистическим показателем,

– заявил Макарчук.

Он добавил, что борщ не требуется никакими европейскими правилами. Кроме того, он не имеет запроса со стороны клиентов.

А главная сложность, как отметил глава Госстата, заключается в том, что борщ не имеет универсального рецепта:

борщ все варят по-разному; берут разное количество продуктов; разный объем.

Из этого и получается, расчет его стоимости всегда будет субъективным. Однако несмотря на это, в Государственной службе статистики попытались осуществить такой расчет.

Он максимально необъективный, потому что мы руководствовались рецептом, который нам нравится, другим людям могут нравиться другие пропорции,

– объяснил Арсен Макарчук.

Он также назвал и другие причины, почему оценивать инфляцию только по "борщевому набору" некорректно. Например, то, что украинцы не едят борщ ежедневно и исключительно его.

Для оценки инфляции важно иметь гораздо более широкую корзину, которая включает не только продукты, но и оплату коммунальных услуг, энергоносители, топливо и другие расходы домохозяйств,

– подчеркнул Макарчук.

Интересно! В ведомстве действительно попытались подсчитать стоимость трехлитровой кастрюли борща. Так в Харьковской области постный борщ стоит около 80 гривен, а блюдо с мясом – 141,80 гривен.

Что известно об индексе борща?