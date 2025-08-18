Когда в Украине была рекордная инфляция, а когда минимальная?

Год гиперинфляции – 1993

В 1993 году, когда Украина всего 2 года была независимой страной, произошел колоссальный скачок цены. Гиперинфляция составляла 10 155%, что считается рекордным показателем. Сама же украинская экономика тогда просела на 14,2%. Основной причиной гиперинфляции стало отсутствие реформ, передает 24 Канал.

Известно, что в декабре 1993 года хлеб подорожал с 33 рублей до 200 рублей, молоко – с 79 рублей до 4665 рублей, а десяток яиц подорожали с 344 рублей до более 33 тысяч рублей.

Экономист Андерс Аслунд в книге "Как Украина построила демократию и рыночную экономику" пишет, что украинское правительство не прибегало к "шоковой терапии", как это было сначала в Польше, а затем в России.

Зато Украина выдавала массовые рублевые кредиты и бюджетные субсидии для экономики и сельского хозяйства.

В то время, правительство пыталось ограничить продажу с помощью нормирования и урегулирования цен, а экспорт – путем административных ограничений.

Именно благодаря денежной реформе в 1996 году, что ввела собственную украинскую валюту – гривну, инфляцию в стране снизилась до 40%, а в 1997 году – до 10%.

Что такое гиперинфляция Это вид инфляции, характеризующийся высокими темпами роста потребительских цен, которые превышают 50% в месяц. Гиперинфляция возникает из-за переполнения денежными знаками денежного обращения и это приводит к разбалансировке экономики.

Нулевые годы – начало стабилизации

Если в 2000 году инфляция все еще составляла 25,8%, то в 2001 году она снизилась до 6,1%, сообщает Гривна. А в 2002 году вообще произошла дефляция (-0,6%), то есть снижение уровня цен в экономике и повышение покупательной способности национальной валюты.

Таким образом, периодически, с 2003 года по 2013 год инфляция то ускорялась, то снижалась. Например, 2012 год Украина снова закончила с дефляцией в 0,2%, а в 2013 году инфляция была на минимальном уровне с начала независимости – 0,5%.

Война и ее влияние в 2014 году

В год, когда Россия оккупировала Республику Крым и начала оккупацию Донецкой и Луганской областей, инфляция в Украине начала рекордно расти. Поэтому, рост цен составил в 2014 году 24,9%, а в 2015 году – 43,3%.

Уровень инфляции начал снижаться только в 2016 году – до 12,4%. В период с 2019 по 2020 годы ее уровень не превышал 5%. Зато в год перед началом полномасштабного вторжения инфляция составляла уже 10%.

Полномасштабное вторжение в 2022 году и настоящее время

По данным НБУ, в 2022 году инфляция ускорилась до 26,6%. Такое ускорение было связано прежде всего с последствиями полномасштабного вторжения, в частности разрушение предприятий, инфраструктуры, нарушение производства, рост производственных затрат бизнеса и тому подобное.

В то же время в 2023 году инфляция рекордно замедлилась до 5,1%, что было обусловлено мерами регулятора по устойчивости валютного рынка, а следовательно, снижение инфляционного давления. Поэтому, произошло ограничение роста цен на товары с импортной составляющей.

В 2024 году инфляция снова выросла до 12%. Как объяснили в НБУ, это произошло из-за невысоких урожаев, повлиявших на подорожание продуктов питания и увеличение расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.

Заметьте! В июле 2025 года инфляция составила 14,1% в годовом измерении. В целом прогнозируют инфляцию в конце этого года на уровне 8,7%. А в 2026 году ожидается возвращение к цели в 5%.