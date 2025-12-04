Какой будет ситуация в сегменте депозитов с 8 по 14 декабря?

В частности банки будут предлагать выгодные условия размещения средств – к базовым ставкам добавляя еще и бонусы, которые могут составить до 1,5 процентных пунктов, рассказал для 24 Канала эксперт Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Стоит напомнить, что в условиях перманентной неопределенности наиболее востребованными будут оставаться вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год. То есть гражданам, которые не готовы расставаться с собственными накоплениями "надолго", банки предложат наиболее выгодные условия размещения средств. В частности, ставки по таким депозитам с учетом сезонных бонусов за открытие депозита могут достигать 18% годовых.

Однако не только высокая доходность будет стимулировать интерес граждан к депозитам. Согласно словам Замотаева, ситуация на валютном рынке может стать важным индикатором поведения потенциальных вкладчиков.

Сейчас благодаря эффективным мерам НБУ курсовая ситуация является более-менее стабильной, а дальнейшие прогнозы не предвещают каких-то сногсшибательных изменений,

– отметил банкир.

Ожидается, что до конца года курс американского доллара, как основной иностранной валюты в Украине, может вырасти в пределах 2 – 2,5% – до 43-43,5 гривен. Однако такие изменения, если и произойдут, то будут малозаметными и значительно растянутыми во времени.

Также косвенным ориентиром для новых вкладчиков может стать уровень инфляции. Все понимают, что в условиях перебоев со светом потребительские цены могут расти, однако стоит внимания не сам факт роста, а "темп" таких изменений.

Сейчас НБУ рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 10% в годовом измерении. То есть, опираясь на озвученные инфляционные прогнозы, можно прийти к выводу, что доходность вкладов будет перекрывать возможные риски обесценивания национальной валюты.

Стоит быть реалистами: в условиях войны, "неустойчивого" энергоснабжения, определенных внутриполитических процессов, психологической усталости и истощенности люди в первую очередь будут заботиться о том, как пережить этот очередной этап испытаний. Скупать ли валюту, или размещать средства на депозитах – это индивидуальный выбор каждого,

– подчеркнул Дмитрий Замотаев.

Важно! В то же время ставки по гривневым вкладам являются максимально высокими, что позволяет уберечь средства от обесценивания и получить незначительный пассивный доход.

Что еще следует знать украинцам о депозитах?