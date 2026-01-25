Какой будет ситуация с 26 января по 1 февраля?

Поэтому объемы валютных интервенций Нацбанка также могут ощутимо сократиться. Даже при рекордном уровне международных резервов – около 57 миллиардов долларов – регулятор не будет использовать их без необходимости. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Курсовой "взлет" в начале года в целом соответствует рыночным ожиданиям. В частности, рекомендациям МВФ и заложенному в госбюджете на 2026 год курсу, предусматривающему медленную, но контролируемую девальвацию гривны.

После показатели, вероятно, вернутся к относительно стабильным коридорам. Поэтому нынешние курсы вряд ли и в дальнейшем будут обновлять рекорды ежедневно.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Таким образом после достаточно психологически напряженного начала года, валютный рынок окажется в привычной колеи курсовых изменений. По крайней мере в ближайшее время особых системных изменений пока не предвидится.

Нацбанк и в дальнейшем будет играть определяющую роль, что позволит и участникам рынка, и гражданам избегать лишних опасений относительно резких курсовых колебаний.

В то же время экономическая основа будет оставаться в целом удовлетворительной. В декабре потребительские цены выросли лишь на 0,2%, а в годовом измерении инфляция замедлилась до 8%. По прогнозам, в январе прирост потребительских цен составит около 0,3 – 0,5%, поэтому существенного скачка цен не ожидают.

Какие существуют риски для курса?

Единственный фактор, что сейчас способен "спутать карты" – это война, особенно последствия вражеских обстрелов критической инфраструктуры,

– подчеркнул банкир.

Любая новая массированная атака становится серьезным испытанием. Сложность прогнозирования последствий может "раскалять" сознание граждан, а те в состоянии эмоционального перенапряжения – принимать эмоциональные решения.

Следовательно, в случае новых жестких ударов нельзя исключать рост "нервозности" на наличном рынке, что прежде всего проявится расширением разницы между курсами покупки и продажи.

При таких условиях курс покупки наличной валюты обычно остается близким к межбанковскому, курс продажи может подняться, а спред потенциально расширится до 0,7 – 1 гривны.

Обратите внимание! По евро – украинская "формула" его курсообразования не изменится: базой является динамика пары доллар-евро на мировых торгах, а также соотношение гривна-доллар. По прогнозам, на следующей неделе пара доллар-евро будет колебаться в пределах 1,155 – 1,17, поэтому оснований для новых "гонок" между этими валютами пока нет.

Более того, эксперт добавил, что и доллар, и евро остаются ключевыми мировыми валютами, на которых фактически держится львиная доля мировой экономики. Это дополнительная гарантия их стабильной стоимости.

Характеристики рынка с 26 января по 1 февраля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро.

: на межбанке 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны за евро.

: на межбанке – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил официальный курс валют на понедельник, 26 января. Доллар подешевел на 3 копейки – до 43,13 гривны, а евро подорожало на 13 копеек – до 50,65 гривны.